El PSOE Zaragoza critica un cambio de Fiestas que "cambia la cultura por el consumo"

Puesto el punto final a las fiestas del Pilar 2024 es el turno de hacer un balance de lo acontecido en estos nueve días de celebración. Con malas sensaciones se han quedado desde el partido socialista municipal, quienes no han dudado en salir a la palestra esta mañana para sacar las puntillas de la organización festiva de este año.

"La ciudad se ha vaciado, se ha perdido la alegría a pesar de la constante sonrisa de la alcaldesa", ha señalado la portavoz del PSOE, Lola Ranera. Se ha referido así a la "desaparición" de las actuaciones de artistas, las Casas Regionales y a otras actividades culturales en el centro de la ciudad.

"Se han dejado atrás unas fiestas culturales, en pro del ocio y el consumo", ha criticado Ranera en la comparecencia de esta mañana, donde ha estado acompañada por la concejala socialista, Eva Cerdán. Unas declaraciones ante las que la consejera de Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha declarado que "los festejos son tanto motores económicos como un atractivo cultural".

Fernández ha apuntado así que "este año más de 2 millones de personas han participado en las diversas actividades preparadas, siendo superior a la cifra de 2023". Lo que le ha llevado "sentir incomprensión" ante las declaraciones de Ranera: "Dicen que se ha perdido las fiestas populares... los datos señalan lo contrario", ha insistido.

No obstante, desde el grupo municipal han presentado este lunes dos interpelaciones que lanzarán a la consejera de Cultura, Sara Fernández, durante las próximas comisiones. "Queremos que nos expliquen el motivo de la cancelación de las fiestas en Valdespartera, así como que se aclare la negativa de instalación de las Casas Regionales por un supuesto informe de desagües que no figura en años anteriores", ha expuesto Cerdán.

Casas Regionales y música

Entre las dentelladas lanzadas, la portavoz del PSOE ha cuestionado el cierre al tráfico de paseo Independencia "cuando no se ha realizado ninguna actividad y ha estado vacío la mayor parte de la semana". Un hecho que, según Ranera, "demuestra que este Gobierno vive del recuerdo y no han caído en que, si se quitan los conciertos callejeros y las Casas Regionales, no hace falta cortar el paso".

Una evocación del pasado que ha llevado a Ranera a preguntarse dónde se han quedado las actuaciones en las plazas y "la Feria Gastronómica del paseo Echegaray". Un dardo que ha sabido esquivar Fernández recordando también hechos ya pasados: "Parece que el PSOE no se acuerda de las protestas de los hosteleros ante las condiciones insalubres que tenían lugar en esa feria, motivo por el cual se canceló".

En cuanto a las otras dos demandas, sobre las Casas Regionales la consejera de Cultura ha insistido en que "se trata de un acuerdo, no de una imposición". Ha vuelto a explicar que, tras los informes desfavorables realizados por Salud Pública, se llevó a cabo un convenio con el que "la federación ha tenido su espacio en los dos grandes escenarios de la plaza del Pilar el día 12 de octubre, ni más ni menos".

Ante la cuestión de los artistas callejeros, que tanta controversia ha tenido estas fiestas, Fernández ha declarado que se concedieron un total de 48 licencias a músicos. De estas, ha asegurado que "no todas se ocuparon" y que esta es una medida "que busca limpiar de venta ambulante a Zaragoza".

Por su parte, desde el PSOE insisten en que este año se ha producido una "pérdida de lo popular". Lo ha confirmado así Rarena, quien ha apuntado a una falta de estilos musicales representativos de todos los gustos: "¿Dónde está el Rock o el Folclore?", ha preguntado la socialista. Una pregunta ante la que Fernández ha respondido acusando al grupo municipal de "no haber vivido las fiestas porque, este año, no ha faltado el Musical de Folk en la ciudad".

Seguridad

Sobre la falta de incidencias durante las fiestas, Ranera ha asegurado que se ha debido a "una cuestión de suerte". Una afirmación que el concejal delegado de Policía Local, Ángel Lorén, ha calificado como "lamentable" y "una falta de respeto".

"El gran resultado conseguido, en términos de seguridad, durante las Fiestas se debe, no a 'una cuestión de suerte' como ha señalado la portavoz del PSOE, si no al trabajo realizado por los efectivos y el seguimiento diario", ha expuesto el concejal. Asimismo, ha arrojado que "de 3.152 controles realizados, solo 13 han sido infracciones penales y 140 administrativas".

Sobre este asunto, Lorén ha considerado a Zaragoza "como una de las ciudades más seguras" y ha insistido en que ello se debe "al trabajo de los efectivos desplegados". Ejemplo de ello, según el concejal, fue el día del Pregón "cuando hubo gran afluencia, sin incidencias, en cuatro espacios de la ciudad a la vez: en la Plaza del Pilar, en La Romareda, en Valdespartera y en la plaza de Toros".