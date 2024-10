Los artistas callejeros de Zaragoza salen a la calle al grito de: "Artistas en las calles en Pilares"

"Estos es muy triste", "pobres" o "es una vergüenza" han sido las frases que rumiaban los viandantes curiosos que se han parado para leer los carteles que pintaban el suelo de plaza España en Zaragoza. Los artistas callejeros han salido este último día de Fiestas del Pilar para mostrar su malestar ante la denegación de licencias.

Se venía notando estos días en las calles la ausencia de ambiente en paseo de la Independencia o en calle Alfonso I. Unas Fiestas del Pilar que han notado la falta de presencia de artistas callejeros, que ha quitado ánimo al centro de la ciudad.

Por ello, los afectados han convocado este domingo una manifestación. La cabeza y voz visible ha sido Natalia Gómara, quien interpreta la estatura de la diosa Athor. Esta artista lleva desde 2009 actuando en la calle y nunca le habían dado un problema para actuar en estos días festivos, pero este año se ha encontrado con una pared que no ha podido sobre pasar.

"Desde Zaragoza Cultural alegan que nuestra actividad como estatuas vivientes no estaba contemplada", explica Natalia. Este año el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un total de 824 licencias, 47 de ellas han sido para artistas callejeros. Esta zaragozana señala que desprestigiaron lo que hacía: "Me dijeron que no podían valorar nuestro arte en si pestañeamos o no, porque cualquier persona puede hacerlo", manifiesta.

"El problema viene que solo se lo han dado a las actividades musicales y nos han dejado a las estatuas, dibujantes, mimos y un largo etcétera fuera", reivindica. Muchas de estas han sido localizadas en el extrarradio de la ciudad, privándolas del centro. "Otros han sido excluidos", explica.

Ante la situación, una decena de artistas se han unido a la manifestación encabezada por Natalia Gómara para pedir expresamente que se les deje actuar durante las Fiestas del Pilar. Estos han sido una pequeña representación de los afectados: "Muchos de los que participaban son extranjeros y ahora no pueden venir porque les han denegado las licencias. Somos su representación", reivindica.

Por su parte, el Consistorio defendía que esta es una situación que va a venir repitiéndose a lo largo de los años. La alcaldesa, Natalia Chueca, en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, defendía esta decisión.

"Las ciudades evolucionan y se han reorganizado para que los espacios festivos interfieran menos en el día a día. Había muchas quejas por parte de los vecinos. Se ha hecho, sobre todo, para mejorar el tráfico de peatones. El eje de plaza de Aragón, Independencia y plaza de España es uno de los focos de mayor concentración de peatones y se demandaba que quedase más aliviado y hubiese menos puestos; menos elementos que lo distorsionasen", señala.