Cambio de planes en Parros: la discoteca seguirá cerrada hasta nuevo aviso

La discoteca zaragozana Parros no reabrirá este jueves como había prometido. Lo han comunicado así en sus redes sociales, después de confirmar su vuelta el pasado martes. Los propietarios han señalado que el cambio de planes viene dado tras "un retraso burocrático", aunque han asegurado que la sala ya cuenta con todos los requisitos para regresar al mundo de la noche.

Han pasado 102 días sin música en el local. Fue el pasado mes de junio cuando la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza decretaba el cierre de esta histórica discoteca, ubicada en Casco Histórico de la ciudad. El motivo de su despedida temporal vino dado por su equipo de sonido, el cual poseía una potencia superior a la permitida en la licencia de actividad.

Tras más de tres meses trabajando en solucionar el problema de sonido, desde la discoteca lamentan que no podrán ver todavía el fruto de sus esfuerzos. "Tiene que haber comunicación con la Gerencia y, hasta que no tengamos seguros todos los trámites, no vamos a mover ficha", han declarado desde la sala.

No será hasta el próximo lunes cuando, tras quedar firmado el levantamiento de suspensión del local, se conozca con seguridad la fecha exacta para abrir. Si bien desde la discoteca han confirmado que "sí o sí será la semana que viene".

Mientras llega la cita esperada, la sala cuenta ya con un dispositivo para controlar los problemas de ruidos que provocaron su clausura temporal. "Hemos colocado una nueva caja acústica y ya se ha comprobado que no hay fugas de sonidos", han detallado desde el local.

Una solución perfecta para el descanso de los vecinos, como para los clientes, quienes podrán disfrutar "de un mejor sonido dentro de la sala". Además, también hay ligeros cambios en el interior de la sala: "La disposición es la misma, mantenemos nuestra esencia, pero todo el mobiliario es completamente nuevo".

Una capa de pintura, sobre más de 20 años de historia, que no solo cambiará sus clásicos pilares por columnas, sino que también se han reformado los baños o el suelo. "Los clientes fieles volverán al mismo lugar de siempre, pero con unas instalaciones completamente nuevas", han apuntado desde el local.