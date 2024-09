Nuevas obras de asfaltado en Zaragoza esta semana: turno del Rabal, Oliver-Valdefierro y varios barrios rurales

El área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza va a llevar a cabo esta semana obras de asfaltado en diferentes calles del Rabal y Oliver Valdefierro, así como en Peñaflor, San Juan de Mozarrifar o Monzalbarba. La movilidad se verá alterada mientras se ejecuten trabajos, permitiendo el paso en cuando estos finalicen.

En el barrio del Rabal, se ven afectadas cuatro calles. La calle Juslibol (de San Juan de la Peña a Camino Juslibol), del 9 al 11 de septiembre. Desde el Ayuntamiento informan que se garantiza un carril de circulación dando paso alternativo mediante señalistas.

En la calle Monte Perdido (de Somport a Lacruz Berdejo), del 9 al 12 de septiembre. En este caso también se garantiza un carril de circulación. En la calle Zalmedina (entre Mariano Baselga y Arquitecto Lafiguera) los trabajos se realizarán del 10 al 12 de septiembre y se cortará la calle excepto los accesos a garajes.

Por último, la calle Palencia (entre Arquitecto Lafiguera y Blas de Ubide), del 10 al 13 de septiembre. Se cortará el acceso a la calle desde Blas de Ubide y desde Arquitecto Lafiguera y, puntualmente, desde García Gazulla y Mariano Turmo.

Los trabajos en las calles Juslibol, Monte Perdido y Palencia harán necesario desviar en diferentes momentos la línea 36 del bus urbano. Los recorridos provisionales y paradas afectadas se pueden consultar en la web de Avanza Zaragoza.

Otros barrios

En el barrio Oliver-Valdefierro, se ve afectada la calle Pacareo (de Alfredo Nobel a Monasterio de Yuste), del 9 al 11 de septiembre y se cortará el acceso desde la calle Nobel.

También la calle Mosen José Martínez (de Baron de Purroy a Tirso de Molina) estará cortada del 9 al 11 de septiembre y, puntualmente, la intersección de Teodora Lamadrid. Además, Fray Joaquín Aldea (de Laguna Azorín a Alejandro Oliván) quedará cortada en estas fechas.

La calle Reina Petronila (entre el número 12 y c/ Séneca), del 10 al 12 de septiembre. Esta se cortará puntualmente, así como la salida desde Juan Domingo Perón. En el caso de Antares (entre el n.º 46 y la c/ Boyero y entre el n.º 42 y c/ Cruz del Sur), se cortará, del 11 al 13 de septiembre, el acceso desde Osa Mayor y, puntualmente, el acceso desde Osa Menor y el acceso a Cruz del Sur.

Los trabajos en la calle Tulipán (de Boyero a Cruz del Sur) se desarrollarán también del 11 al 13 de septiembre. Se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo mediante señalistas y, puntualmente, se cortarán los accesos a las Calles Osa Menor y Cruz del Sur.

Asimismo, se cortará la calle Aries (de Cruz del Sur a Boyero) del 12 al 16 de septiembre. Puntualmente, los accesos a las calles Mercurio y Osa Menor.

En los barrios de Miralbueno y Actur-Rey Fernando el Ayuntamiento de Zaragoza también acometerá obras de asfaltado. En el primero se producirán en la calle Antonio Layus (entre c/ Vistabella y Camino del Pilón) del 10 al 12 de septiembre y estará cortada mientras duren los trabajos. En el Actur, la calle León Felipe estará cortada del 12 al 16 de septiembre.

En cuanto a los barrios rurales, en Peñaflor se cortarán las calles Santiago y De la Peña del 13 al 17 de septiembre, en San Juan de Mozarrifar los trabajos serán las mismas fechas en la calle Del Río y Miralcampo.

Por último, en Monzalbarba, también del 13 al 17 de septiembre, se realizarán trabajos en la calle de Nuestra Señora La Sagrada (de Travesía Plana a Sobradiel). En este caso se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo mediante señalistas.