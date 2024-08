Zaragoza sigue con obras: afecciones en el puente de Santiago, San José, Arrabal y Almozara

Continúan las obras en las calles de la ciudad. El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza va a llevar a cabo a partir del lunes, día 2, la adecuación de las juntas de la calzada que discurre sobre el Puente de Santiago. Los trabajos harán necesario cortar los carriles en sentido salida de la ciudad hasta el sábado y desviar las líneas 29 y 36 del bus urbano.

La 29 desde el Coso cruzará el Ebro por el Puente de Hierro y circulará por el Paseo de la Ribera hasta recuperar su recorrido habitual en el Avenida Pirineos. El 36 por su parte desde Paseo María Agustín cruzará a la margen izquierda por el Puente de la Almozara y circulará por la avenida José Atarés.

Desvíos en las líneas 29 y 36 del bus urbano. Ayuntamiento de Zaragoza

También a partir de este lunes se llevarán a cabo obras para reparar las vías del tranvía en Luciano Gracia, en el Actur, a la altura de la gasolinera de la rotonda con la calle Miguel Luesma. Hasta el viernes se cortará el sentido entrada ciudad, por lo que será necesario desviar el tráfico por Ronda de Boltaña, lo que afectará a la línea 43 del bus urbano. El tranvía no se verá afectado y funcionará con normalidad.

Al mismo tiempo, continúan las obras de asfaltado en los barrios de Almozara, Rabal y San José, por lo que el tráfico rodado se verá afectado toda la semana.

Del 2 al 4 de septiembre se intervendrá en San José en c/ Martín Abanto (entre Camino Cabaldos y c/ de las Flores), en c/ Monforte y c/ Mornes, que quedarán cortadas, y en c/ Gerona, c/ Escultor Salas y plaza Dos de Mayo. La plaza se cortará puntualmente, así como los accesos desde Doce de Octubre, Juan Sanz Tudelilla y Joaquín Sorolla.

Del 3 al 5 de septiembre se adecuará Monasterio de Samos en varios tramos: entre Matadero y Miguel Servet y entre Privilegio de la Unión y el nº 18-20, permitiendo el tráfico rodado. Esos mismo días se fresará y asfaltará en el Rabal la Travesía del Vado, entre Pasaje del Vado y Camino del Vado, siendo necesario cortar la travesía y el acceso desde Pasaje del Vado. En este barrio, a partir del día 4 los trabajos avanzarán a la calle José Oto (entre Pascuala Peiré y Marqués de la Cadena) y c/ Pantano de Yesa, entre San Juan de la Peña y el cruce con Pantano Sotonera. En este último caso se mantendrá la circulación dando paso alternativo.

A partir del miércoles 4 se intervendrá en la Avenida de la Ilustración, en el acceso a Montecanal, entre las glorietas Manuel Albar y Lorén, y el jueves comenzarán los trabajos en Luis Bermejo y en Isla de Malta, siendo necesarios cortar las dos calles mientras se ejecute el fresado y asfaltado.

En la Almozara, por su parte, este lunes día 2 comenzará el fresado de la Avenida Almozara, entre Puerta Sancho y Batalla de Arapiles, garantizando un carril de circulación. A partir del martes será el turno de la calle Pilar Sinués y Navarro, que quedará cortada.