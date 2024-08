El convenio del bus urbano de Zaragoza vuelve al SAMA tras ocho meses de negociación

El convenio del bus urbano de Zaragoza vuelve al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) tras meses de negociación y varios amagos de paros parciales. Las conversaciones entre los sindicatos y los representantes de Avanza comenzaron a principios de año, sin que hasta ahora se hayan registrado avances significativos.

Las partes volverán a recurrir a la mediación, fórmula con la que se han resuelto los últimos conflictos. Aunque en principio se planteó el 28 de agosto como primera opción, finalmente, han sido citadas el próximo 4 de septiembre a las 9.30. No obstante, desde el sindicato mayoritario (Sattra) no tienen excesivas esperanzas.

La contrata no está dispuesta a asumir la subida del 16% durante los tres próximos ejercicios que pedían en la primera plataforma. Y más teniendo en cuenta que con el último convenio, resultado de 650 días de movilizaciones en la huelga más larga en la historia del servicio, ya contemplaba un incremento salarial del 3,5% y una jornada menos de trabajo para este 2024.

No en vano, tras el acuerdo alcanzado a principios de diciembre de 2022, la plantilla obtuvo un aumento equivalente al 75% de la suma de los Índices de Precios de Consumo (IPC) de 2020, 2021, 2022 y 2023 y descansos de fines de semana completos para el 50% de los trabajadores.

En los últimos meses, los conductores han salido ya varias veces a la calle a manifestarse y desde el sindicato que lidera el comité se han propuesto paros parciales en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento hayan conseguido el apoyo del resto de siglas. Se trata de una amenaza que tanto desde el Ayuntamiento como desde la multinacional calificaron de "desproporcionada", especialmente teniendo en cuenta que solo había habido 15 meses de paz social.

Este pasado viernes, durante la última reunión del comité del bus urbano, Sattra pidió propuestas al resto de secciones de cara a desbloquear la negociación al ver que las suyas no eran aceptadas. Por ahora, la postura mayoritaria es esperar a la reunión del SAMA, aunque, dada la cercanía de las Fiestas del Pilar, no se puede descartar ningún escenario a futuro.

Hay sindicatos, como el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), que insisten en la convocatoria de elecciones, una propuesta que, en estos momentos, no está sobre la mesa ante el rechazo de parte de los delegados. Desde Sattra reconocen no saber muy bien a qué van al SAMA, ya que "no hay ningún planteamiento nuevo" y no tienen una posición de fuerza, de ahí que, directamente, no le vean sentido.