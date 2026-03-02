Es oficial: Teruel creará un mirador de estrellas para potenciar el turismo de cara al eclipse solar de 2026

El Ayuntamiento de Teruel va a construir una Plaza Mirador Astronómico en el Parque del Polígono Residencial Sur.

Se trata de un espacio público diseñado para la observación del cielo, con un presupuesto de 38.533,40 € (sin IVA) y un plazo de ejecución de dos meses.

Con esta actuación, el consistorio pretende dinamizar el turismo de estrellas y las actividades vinculadas a la astronomía.

Teruel se consolida como un enclave privilegiado para la observación del eclipse total de Sol que tendrá lugar en agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que atraerá a miles de personas interesadas en la ciencia y el cielo nocturno.

Con este proyecto, el Ayuntamiento busca dotar a la ciudad de infraestructuras y espacios adecuados para la observación astronómica, reforzando su papel como destino de referencia para este evento, el turismo de estrellas y la divulgación científica.

La nueva Plaza Mirador Astronómico completará una parte del Parque del Polígono Sur, un espacio municipal de reciente construcción, generando un lugar de bienvenida, encuentro, descanso y contemplación del cielo de la comarca, utilizable durante el día, al atardecer y por la noche.

El futuro mirador se ubicará a las afueras del municipio, con una excelente visibilidad del horizonte sur y dejando a su espalda la contaminación lumínica de la ciudad, lo que lo convierte en un emplazamiento idóneo para este tipo de infraestructura.

Un enclave estratégico en expansión

El proyecto se localiza en el Parque del Polígono Sur, un amplio espacio verde situado en el límite meridional de la ciudad que actúa como borde urbano y transición entre el núcleo consolidado y el entorno natural.

Se trata de una de las áreas de expansión más recientes del municipio, en la que residen actualmente más de quinientas familias.

El parque cuenta con infraestructuras urbanas consolidadas y una amplia red de equipamientos de uso ciudadano: zonas de juegos infantiles, áreas de estancia y paseo, circuitos para bicicletas, pistas de petanca, aparatos biosaludables para mayores y un área específica para mascotas.

En fases recientes se han incorporado nuevos espacios ajardinados y arbolados, con más de dos mil unidades vegetales de diversas especies, y se prevé la creación de nuevos equipamientos deportivos como un skate park y un circuito de pump-track, reforzando su carácter como gran parque metropolitano de referencia en el sur de la ciudad.

La topografía suavemente inclinada del parque permite amplias visuales hacia el horizonte sur y una reducción significativa de la contaminación lumínica respecto al centro urbano, condiciones óptimas para la observación astronómica.

El proyecto aprovechará un espacio circular existente, a modo de fondo de saco de uno de los caminos peatonales, cuyas dimensiones y características se adaptan fácilmente a la futura plaza.

El origen del proyecto es la creación de una Plaza Mirador Astronómico concebida como una zona acotada para el desarrollo de actividades relacionadas con la astronomía: observaciones con telescopio, observaciones a simple vista, contemplación de la puesta de sol o del amanecer.

Su diseño multifuncional permitirá también la celebración de encuentros de meditación, avistamiento de aves, actos institucionales o simplemente el descanso.

La propuesta apuesta por la sencillez constructiva y la integración en el entorno natural, fomentando la ciencia ciudadana desde la sostenibilidad y despertando el interés por la contemplación del firmamento, conectando simbólicamente el día y la noche.

Diseño de la Plaza Mirador

El espacio principal estará configurado por una circunferencia de 13,40 metros de diámetro. En ella se diferencian varios elementos interpretativos:

Un primer anillo de grava, delimitado por un bordillo rebajado de hormigón, que simula el “cinturón de Kuiper” del Sistema Solar y actúa como transición entre el terreno natural y la zona de actuación.

Un espacio central de observación de 8,50 metros de diámetro, con tres áreas específicas para la colocación de telescopios, definidas por circunferencias de un metro de diámetro cada una.

Tres tótems de hormigón blanco visto, de 2,40 metros de altura, que marcarán la puesta de sol en los solsticios (239º y 301º) y los equinoccios (270º).

Una Rosa de los Vientos y un poste indicador de la estrella polar para facilitar la orientación diurna y nocturna.

Gradas astronómicas reclinadas, con estructura metálica y acabado en madera, situadas en la zona del “cinturón de Kuiper”, que permitirán la contemplación del cielo en una posición óptima.

Un atril informativo con contenidos sobre la Luna, la localización de la estrella polar, el uso del mirador y del reloj solar, las constelaciones según la estación y códigos QR para descargar aplicaciones útiles.

Reloj solar analemático

El conjunto se completa con un reloj solar analemático formado por una circunferencia de 7,20 metros de diámetro que se intersecta con la plaza principal.

En su interior se genera un sistema compuesto por otra circunferencia desplazada y una elipse que medirá la hora solar.

Una placa de acero perforada indicará el punto donde debe situarse el observador según la fecha; su sombra actuará como gnomon, señalando la hora sobre la elipse numerada.

Un segundo atril explicará el funcionamiento del reloj solar, diseñado específicamente para la latitud de Teruel (40° 19′ N), garantizando la correspondencia entre el desplazamiento del gnomon y la hora solar local.