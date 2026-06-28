Dos parapentistas auxiliados en una semana con 22 rescates en el Pirineo: un aterrizaje fallido y un impacto contra unas rocas

La Guardia Civil llevó a cabo un total de 22 intervenciones de rescate en distintos puntos del Pirineo aragonés entre el lunes y el sábado, una semana en la que destacaron, entre otras actuaciones, los auxilios a dos parapentistas que sufrieron fracturas tras sendos accidentes.

El primero de los siniestros se produjo el martes por la tarde, cuando una mujer francesa de 36 años sufrió una fractura en un pie después de un aterrizaje fallido mientras practicaba parapente en la zona de Cajigar. El aviso se recibió sobre las 16.00 horas y movilizó al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea y un médico del 061. Tras localizar a la deportista desde el helicóptero, fue evacuada hasta Graus, donde una ambulancia la trasladó al Hospital de Barbastro.

Un día después, el miércoles a las 11.55 horas, los equipos de rescate intervinieron en otro accidente de parapente ocurrido en el monte Tobazo, en Canfranc. La víctima, un vecino de Huesca de 57 años, presentaba una fractura de peroné y diversas contusiones en la espalda después de impactar contra unas rocas. Una vez rescatado, fue trasladado en helicóptero hasta Candanchú y desde allí en ambulancia al Hospital de Jaca.

Entre las actuaciones de la semana también figura el rescate, el jueves, de una mujer de 72 años, residente en Rotterdam (Países Bajos), que sufrió una caída cuando recorría la Senda de los Cazadores, en Torla. Los primeros indicios apuntaban a una posible fractura de muñeca.

El viernes, los especialistas del GREIM auxiliaron a un joven de 24 años, vecino de Barcelona, que resultó herido al lanzarse a una poza en el barranco de Gorgas Negras, en Bierge, y chocar contra una roca. El accidentado presentaba una posible fractura de tibia y peroné y fue evacuado al Hospital San Jorge de Huesca, donde ingresó con pronóstico grave.

La última intervención destacada tuvo lugar el sábado en el pico Pala de Ip, en Canfranc. Una montañera de 34 años, natural de Gijón, sufrió una caída a distinto nivel que le provocó una fractura abierta en la pierna derecha y un golpe en la cabeza. Los equipos de rescate la evacuaron en helicóptero hasta el Hospital San Jorge de Huesca para recibir atención médica.