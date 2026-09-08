Aragón revisará de arriba a abajo su currículo educativo tras el “drama social” del último Informe PISA.

La consejera de Educación, Carmen Susín, ha anunciado este martes la creación de un grupo de trabajo integrado por profesionales del ámbito educativo.

El objetivo será analizar el sistema y ver si es necesario ampliar las horas lectivas de Matemáticas y de las "materias instrumentales fundamentales", una medida que ella misma da prácticamente por segura.

Susín ha calificado los resultados de Aragón en materias como la comprensión lectora de "drama social" y ha asegurado que el Informe PISA ha confirmado "los peores temores".

A su juicio, se trata del "primer examen real" y el "primer test de estrés" al que se somete la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe). Y el resultado no ha podido ser más "pésimo".

Resultados de Aragón en el último Informe PISA. E. E.

La consejera ha denunciado un "desplome generalizado, severo e histórico en la calidad de la educación" y ha responsabilizado a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría de provocar un "retroceso generalizado" y poner en riesgo la "excelencia académica".

En concreto, ha destacado el empeoramiento de los resultados aragoneses en las tres competencias evaluadas.

En Matemáticas, la Comunidad acumula una caída de 38 puntos desde 2015. En Lectura, el descenso alcanza los 26,9 puntos respecto a la anterior edición y los 45,7 puntos en comparación con 2015, hasta situarse en los 460 puntos.

"En lectura, el retroceso es un drama social", ha afirmado Susín, que ha llegado a señalar que se ha creado "una generación de alumnos de 15 años que no entiende lo que lee".

En este sentido, ha recalcado que "no podemos tener casi un 50% de los alumnos de 15 años que no entienden lo que leen".

En Ciencias, Aragón ha perdido 17,5 puntos respecto a la anterior evaluación. De hecho, esta es la primera vez que el territorio se sitúa por debajo de la media de la OCDE en esta competencia.

La titular de Educación no ha ahorrado en calificativos hacia la Lomloe. Asegura que es una ley "ideológica", "sectaria" y "sin consenso", y ha acusado al Gobierno socialista de haber "maquillado las estadísticas a costa de vaciar el contenido de las aulas".

También ha criticado que permita a los alumnos llegar “a una prueba tan importante como la PAU con suspensos". Por ello, ha defendido la necesidad de recuperar la "meritocracia" y la "cultura del esfuerzo".

Susín ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no va a "tolerar que se condene el futuro de una generación" y ha avanzado que pondrá "recursos" sobre la mesa y trabajará "de la mano de los docentes" para recuperar el nivel educativo.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa para centrar los esfuerzos en el aprendizaje y ha reclamado "un ejercicio de responsabilidad" a todos los implicados.