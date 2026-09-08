Antonella (9 años): "Tengo muchas ganas de volver al cole, voy a ver otra vez a mis amigos y compañeros"

Mochilas preparadas, libros nuevos y muchas ganas de volver a ver a los compañeros. Hoy no había caras de sueño, sino nervios e ilusión por la vuelta al cole.

Después de unas intensas vacaciones de verano, los colegios aragoneses vuelven a abrir sus puertas y las aulas recuperan el bullicio que las caracteriza. Este 8 de septiembre, les ha tocado volver a los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria. En total, suman más de 150.000 jóvenes que regresan al colegio.

Por su parte, los estudiantes de Bachillerato regresarán a las aulas mañana, 9 de septiembre, mientras que la Formación Profesional presencial comenzará el día 10.

Los padres de los pequeños de Primaria han podido acompañar a sus hijos hasta el aula E.E.

Una vuelta cargada de emoción

Desde primera hora de la mañana, los centros han vuelto a llenarse de voces, risas y carreras. Ha sido el caso del Colegio Bajo Aragón Marianistas. Los alumnos, acompañados de sus padres, abuelos y hermanos, han comenzado el curso con una mezcla de ilusión, curiosidad, nervios y un poco de pereza.

Antonella comienza hoy tercero de primaria y reconoce que tiene muchas ganas, "quiero volver al colegio, quiero ver otra vez a mis amigos y compañeros". No le pasa lo mismo a Izan, quien tiene claro que "quiero más vacaciones".

Por su parte, Inés y Ana, dos hermanas de cuatro y siete años que comienzan segundo de infantil y segundo de primaria respectivamente, sí que tienen ganas de regresar a las aulas.

Aunque señalan que han disfrutado mucho de las vacaciones, Inés quiere volver al cole para "jugar" y Ana para "reencontrarse con sus amigas".

Para los padres también es un día especial. A través de las vallas de este centro, miran a sus hijos con una mezcla de nostalgia e ilusión. Para muchas familias, este momento supone dejar atrás los primeros años y ver cómo sus pequeños empiezan a crecer y a ganar autonomía.

Los más pequeños de Primaria han sido protagonistas en esta jornada en el centro. En este primer día, los padres han podido acompañar a sus hijos hasta las clases ayudándoles a afrontar la vuelta con más tranquilidad y haciendo que ese primer paso sea un poquito más fácil.

Entre abrazos, besos y muchos “¡pásatelo bien!”, las familias se van alejando mientras los alumnos comienzan su jornada. Algunos entran decididos, otros lo hacen algo más tímidos, pero todos llevan consigo la emoción de empezar un nuevo curso.