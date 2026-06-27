Buscan a una familia de venezolanos con raíces aragonesas desaparecidos tras los terremotos

Las redes sociales se están movilizando para intentar encontrar a una familia de venezolanos con raíces aragonesas que han quedado desaparecidos tras los terremotos en el estado de La Guaira.

Los últimos datos que se han reportado desde Venezuela hablan de 920 fallecidos, entre ellos cinco españoles, además de miles de desaparecidos.

Entre los desaparecidos se encuentran Luis Eduardo Abadía, junto a su mujer Zulenis Mujica y su hijo Luis Enrique Abadía. Luis Eduardo es hijo de un ejeano emigrado a Venezuela y solía acudir a la localidad cincovillesa recurrentemente.

La zona en la que vivían, el Oasis Beach de Playa Grande, es una de las arrasadas por los terremotos, por lo que hay gran preocupación entre sus amigos y allegados por su paradero.

El estado de La Guaira fue declarado "zona de desastre" tras los movimientos tectónicos que colapsaron más de un centenar de edificios. Aunque las labores de rescate y mitigación están en marcha con miles de funcionarios y ayuda internacional, la magnitud de la tragedia mantiene a muchos ciudadanos incomunicados y buscando activamente a sus familiares entre los escombros.

Durante esta noche, un nuevo terremoto de magnitud 4,9 ha sacudido la costa norte de Venezuela este viernes, días después de que dos sismos arrasaran edificios y mataran a casi 1.000 personas. Según informa la agencia Reuters, el temblor se ha sentido en Caracas y Maracay.