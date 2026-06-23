La Policía Nacional rinde homenaje a las víctimas del terrorismo: "Son 188 historias de entrega y vocación pública"

En un acto en la plaza de La Seo, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón ha recordado a las 188 víctimas desde 1968 a 2015.

La Policía Nacional ha rendido homenaje a las 188 víctimas del terrorismo. En un acto que ha tenido lugar en la plaza de la Seo de Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han honrado la memoria de aquellos que perdieron la vida de 1968 a 2015 a manos de esta lacra.

El acto ha estado presidido por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; y el Jefe Superior de la Policía Nacional, José Ángel Sanz. Además, ha tenido la presencia de representantes del Gobierno de Aragón como la consejera de Agricultura, Arantxa Simón, y del Ayuntamiento de Zaragoza con la concejal delegada de Víctimas del Terrorismo. Así como presencia de cargos de la Guardia Civil y militares.

"Todos los años rendimos homenaje como muestra de reconocimiento y solidaridad a las víctimas del terrorismo de la Policía Nacional y familiares para que su memoria se perpetúe", ha señalado el jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, José Ángel Sanz.

Ante los 188 agentes asesinados, Sanz ha querido manifestar su "dolor" por estas pérdidas y "familias destrozadas": "No son solo cifras, son 188 historias de entrega, de vocación pública y de un valor incalculable", ha subrayado.

Por ello, la memoria de estos agentes se encuentra dentro del cuerpo policial: "Cada vez que la Policía Nacional sale a la calle, patrulla los barrios, desintegra un grupo criminal, neutraliza una amenaza o ayuda a alguien vulnerable está dando continuidad a aquellos que el terrorismo nos arrebató", ha valorado.

Así, ha querido tener unas palabras hacia las familias señalando que "no estáis solos": "Vuestro sufrimiento no fue en vano, vuestro dolor es nuestro y vuestro orgullo también lo es".

A estas palabras en recuerdo a las víctimas también se han sumado las del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán: "Las víctimas del terrorismo constituyen uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático. Representan la defensa de nuestras libertades y del Estado de derecho que los terroristas pretendieron destruir mediante la violencia y el miedo".

A lo que ha añadido: "España es hoy uno de los países más seguros del mundo gracias, en gran medida, al trabajo silencioso, constante y ejemplar de servidores públicos como las mujeres y hombres de la Policía Nacional, cuyo compromiso con el servicio a los demás merece el reconocimiento permanente de todos".

Del mismo modo, ha destacado que "la derrota del terrorismo no puede medirse únicamente por el cese de la violencia: "La verdadera victoria de la democracia exige preservar la memoria de quienes sufrieron sus consecuencias".

El acto ha contado también con la actuación del tenor de la Policía Nacional, Ángel Cortes, a la vez que se ha presentado una corona floral en honor a los agentes asesinados por la lacra del terrorismo.