Alegría insiste en que no sabía nada de las orgías de Ábalos en Teruel y Zaragoza: "Yo nunca conocí esos hechos"

Los escándalos del PSOE y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, han encendido los ánimos en el Pleno de las Cortes de Aragón.

En una de las últimas intervenciones de la sesión de este jueves, PP y Vox han tratado de cercar a la portavoz socialista, Pilar Alegría, a quien le piden responsabilidades políticas por las fiestas de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza durante la pandemia.

Ante las acusaciones, Alegría ha querido responder desde la tribuna para contraatacar, acusando al PP de “subirse al carro” de las “calumnias más burdas”, con las que “impedir que se hable de su absoluta incompetencia política”.

“Hace muchas semanas que abandonaron el debate de las ideas, y han decidido jugar a esta política de basura, que pretende señalar y condenar a esta portavoz por unos hechos que, si se cometieron, los cometió un hombre. Yo nunca los conocí. En todo caso, señalan a esta persona cuando nada tengo que ver”, ha

Unas explicaciones que no han convencido a PP y Vox, que han pedido a Alegría que deje de “hacerse la víctima” y de “manchar el buen nombre” de las mujeres.

“Usted era delegada del Gobierno de España en Aragón, y ahora finge que no sabe nada. ¿Pretende que alguien se crea que organizaba viajes, desplazamientos, encuentros, cenas y movimientos con Koldo y no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo?”, ha cuestionado la portavoz popular, Ana Marín.

Por parte de Vox, la diputada Ana Isabel Pardo -todas las intervinientes de este debate han sido mujeres- también ha negado a creerse que no supiera nada de lo que estaba haciendo Ábalos, en plena pandemia, y “burlando las restricciones que imponían al resto de españoles”.

“Era la máxima responsable de la seguridad y las restricciones perimetrales. ¿Da a entender que no sabían nada? Claro que lo sabían, y fue cómplice de su jefe de filas. Mintió tanto que está inhabilitada para ejercer cualquier cargo de responsabilidad pública”, ha afirmado Pardo.

Chunta Aragonesista y Teruel Existe se han abstenido de esta votación, condenando las fiestas de Ábalos y "todos los casos" de corrupción, con un mensaje de apoyo a la "lucha feminista".