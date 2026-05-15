La Generalitat reclama a Aragón cerca de 800.000 euros por la compraventa y la conservación de los bienes de Sijena

Vista de los murales de Sijena instalados en el MNAC. Foto: MNAC

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a dejar sin palabras al Gobierno de Aragón al reclamar cerca de 800.000 euros por la compraventa y la conservación de los Bienes de Sijena.

El Gobierno catalán pide 420.327, 82 euros por la restitución del precio de los contratos de compraventa de los bienes como consecuencia de su anulación judicial y otros 370.801,65 por los gastos de conservación y preservación de las obras.

Para el Ejecutivo de Jorge Azcón, da "hasta un poco de pena" que Salvador Illa tenga que entrar al juego de sus socios independentistas y someterse a este tipo de conflictos "totalmente innecesarios".

La vicepresidenta, Mar Vaquero, cree que el escrito de la Generalitat, al que ni siquiera piensan responder, denota una clara falta de respeto a las reglas democráticas y al cumplimiento de las sentencias judiciales. También al propio respeto institucional y al rigor jurídico.

La DGA ve en esta nueva reclamación extrajudicial una voluntad de convertir una cuestión judicial en un conflicto político "buscando excusas peregrinas".

Vaquero ha tenido que recordar que la compraventa fue declarada nula y que el Gobierno de Aragón no intervino en los contratos.

Al Ejecutivo le sorprende que se reclamen 370.000 euros de conservación cuando ha sido el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) el que estuvo años disfrutando y cobrando entrada por ver los bienes.

"Es una pataleta, una muestra de la enajenación política de la Generalitat. Están haciendo a Illa perder su dignidad, es como pegar puñetazos al aire cuando ya ha habido un KO", continuaba Vaquero.

El Gobierno aragonés no es el único que ha recibido el escrito. También lo ha hecho el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

La Generalitat da 10 días a la DGA para entablar una conversación que, según ha adelantado el Ejecutivo, "no va a haber". Está por ver, por tanto, qué sucede ahora, ya que, pasados 30 días, el Gobierno catalán podría emprender acciones judiciales.

La vicepresidenta aragonesa cree que si esto sucede "se llevarán otro varapalo". Sí ha lamentado, en todo caso, que Aragón tenga que hacer un esfuerzo "permanente" para defenderse de los ataques de la Generalitat y de su relato para apropiarse de la historia y las raíces de la Comunidad.

"Es delirante", añadía.

Nuevos nombramientos

El Gobierno aragonés también ha aprovechado el Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes para confirmar a Adolfo Ballestín como nuevo secretario general técnico de Agricultura.

Además, Vox ha nombrado a Alberto Fernández-Arias secretario general de Caza y Pesca.

En las carteras del PP destaca la salida "por voluntad propia" de Nuria Gayán, que será sustituida por Aitziber Lanza, clave en la lucha contra la peste porcina y la dermatosis nodular contagiosa la pasada legislatura, como nueva directora general de Salud Pública.