Del "repelús" al cierre de filas con Alegría: el PSOE-Aragón no da crédito del escándalo del "figura" de Ábalos en el Parador

"Es increíble, parece cosa de la IA". El PSOE-Aragón sigue sin salir de su asombro por la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre la fiesta con prostitutas del "figura" del ministro Ábalos en el Parador de Teruel.

Tanto el sector sanchista como los todavía afines a la voz propia que representaba Javier Lambán admiten su "repelús" por los whatsapp y correos electrónicos de Koldo, en los que se confirma que Transportes llevó a dos prostitutas de Andalucía al Parador para hacer un trío con el ex número 2 del PSOE.

"Su actitud y la de Ábalos son totalmente reprochables. Por eso están donde están", sentencian desde el partido.

Los hay, en todo caso, que creen que Pilar Alegría estuvo "excesivamente contundente" en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde aseguró no tener constancia de los hechos y prometió que dimitiría si un día se demostraba que había faltado a la verdad, una contundencia que, según sus compañeros de filas, ahora se podría volver en su contra.

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, le ha dicho este lunes que ese día era "hoy", unas declaraciones que no han sentado nada bien en la formación progresista.

Donde coinciden críticos y oficialistas es en 'salvar' a la entonces delegada del Gobierno y en acusar al PP de querer "salpicarla" y utilizar la vida personal" de "un tipo" que ya no forma parte del PSOE y "está a punto de ser condenado" para sacar "rédito político" a toda costa.

El propio delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, pedía este lunes "pasar página", pero el PP, que ayer reaccionó por duplicado tanto con declaraciones de Jorge Azcón como de su portavoz, Ana Marín, no está dispuesto a 'soltar la presa'.

Los socialistas recuerdan que Koldo ya intentó maniobrar "de muy malas maneras" con amenazas para 'colocar' mascarillas al Gobierno de Javier Lambán en los peores momentos de la covid-19.

Desde entonces se convirtió, para muchos, en un sospechoso habitual, pero nadie podía imaginar lo que ocurrió aquel 15 de septiembre de 2020 en el Parador turolense.

El PSOE-Aragón se agarra a que en los últimos meses se han publicado varias versiones sobre lo sucedido aquella noche, pero ninguna de ellas bebía, como ocurre con la noticia de EL ESPAÑOL, de los mensajes del propio Koldo García Izaguirre.

"Además, Pilar no estaba sola en el Parador aquella noche. Había mucha más gente, no se puede señalar solo a una persona", apuntan.

Mascarillas y distancia de seguridad

Los consultados reconocen que "no hay por dónde coger" que Koldo y Ábalos organizaran una orgía en lo peor de la pandemia. Las propias imágenes de aquel día muestran al ministro dando una rueda de prensa y dirigiéndose a un público con mascarillas y sentado en sillas guardando la distancia de seguridad, nada que ver con lo que ocurrió pocas horas después en la suite 101.

No descartan, de hecho, que el PP cumpla su amenaza y vuelva a llamar a Alegría a la 'comisión Koldo' del Senado, pero avisan: "Volverá a dar las mismas explicaciones, esto es estirar el chicle. Si quieren saber más, que les pregunten a ellos".

Ábalos, durante su intervención en Teruel en septiembre de 2020. DGA

"No debería nada decir nada más, casos como este hay en muchos sitios. De lo de Móstoles no hemos sabido nada más", recuerda otro cargo del partido.

No obstante, hay quien, dentro del propio PSOE, se muestra con más dudas sobre lo que puede saber realmente la ahora secretaria general del PSOE-Aragón de aquella famosa madrugada. "Si Koldo recurrió al asesor del director de la Policía para tapar pruebas y tuvieron que ir policías de Teruel al Parador, algo tendría que saber", razonan.

Un rumor "mucho tiempo después"

Desde el PSOE-Aragón que lideró Javier Lambán aseguran que entonces no se enteraron de nada y que "mucho tiempo después" empezaron a surgir "rumores" sobre lo que pasó esa noche.

"Decían que Ábalos se había pasado y que había llevado al Parador a unas chavalas de Valencia, pero nadie tenía pruebas", cuentan.

Los socialistas pedían ayer a Azcón que se centrase en trabajar y se dejase "de debates estériles". Sin embargo, desde el PP aseguran que no han dicho la última palabra sobre este caso y no descartan que se convierta en uno de los grandes protagonistas de las primeras sesiones parlamentarias de la legislatura.