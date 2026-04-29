El proyecto de centro de salud de Cuarte de Huerva continúa avanzando: Se prevé que las obras comiencen a final de año

Imagen del proyecto de centro de salud. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

Como ya se anunció hace unos meses, Cuarte de Huerva dispondrá de un nuevo centro de salud.

Un proyecto muy demandado por el municipio que ya está en fase de redacción y forma parte de la planificación del Gobierno de Aragón, lo que supone un avance clave para su puesta en marcha.

El futuro equipamiento se situará en la calle Emperador Trajano, junto a la escuela infantil Las Hablillas.

Su diseño busca adaptarse al crecimiento de la población y cubrir las necesidades sanitarias actuales de la localidad.

El edificio contará con tres niveles: sótano, planta baja y primera.

La planta baja concentrará la mayor parte de la actividad asistencial. Allí se ubicará el área de admisión y administración, desde la que se organizarán los distintos servicios, como atención continuada con consultas y urgencias, diagnóstico y tratamientos, trabajo social, atención a la mujer y veinte consultas de medicina y enfermería.

También habrá zona de rehabilitación, sala polivalente, cuatro boxes, una consulta y dos vestuarios.

La primera planta estará dedicada a pediatría. Este espacio será independiente del resto del centro para poder priorizar y mejorar la atención a los menores.

Dispondrá de seis consultas, áreas polivalentes y dependencias para el personal sanitario, como zona de descanso, biblioteca y dormitorios de guardia.

Según el calendario previsto, el proyecto estará redactado y supervisado a finales de mayo. A partir de ese momento se iniciará la licitación de las obras, cuya adjudicación podría producirse en otoño.

El inicio de los trabajos se prevé para finales de año, con un plazo estimado de ejecución de dieciocho meses.

Aun así, el Consistorio advierte que son plazos orientativos y pueden darse variaciones conforme avance el proyecto.

La construcción de este centro de salud supone un avance significativo en la dotación de servicios públicos para Cuarte de Huerva. Asimismo, responde a una demanda histórica de sus vecinos en un contexto de crecimiento constante del municipio.