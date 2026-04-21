Azcón habla ya de "las últimas horas de gobierno en funciones" en Aragón: el pacto PP y Vox, cada vez más cerca

El presidente en funciones ha celebrado este martes un acto por el día de Aragón desde Teruel.

Jorge Azcón ve cada vez más inminente un acuerdo para la formación de Gobierno en Aragón. Así lo ha dejado entrever en su intervención durante el acto del día de Aragón en Teruel.

"Estoy convencido de que afrontamos las últimas horas de gobierno en funciones", ha señalado durante su discurso en el que ha ensalzado el papel vertebrador de la provincia de Teruel.

Una declaración de intenciones ya que se conoce que a lo largo de estas últimas semanas las conversaciones entre el Partido Popular y Vox se han ido incrementando. Unas negociaciones que apuntaban más a un posible acuerdo tras el anuncio de la formación de gobierno en Extremadura el pasado jueves.

Y es que el tiempo como ha hecho referencia Azcón pesa ya que el reloj marca el fin de tiempo el 3 de mayo, tiempo máximo que tiene el líder del Partido Popular en Aragón para ser investido como nuevo presidente del Gobierno de Aragón.

Futuro "ilusionante"

Más allá de las referencias a un acuerdo entre ambas formaciones políticas, el presidente en funciones ha centrado su discurso en el "presente brillante y futuro más ilusionante" que afronta la provincia de Teruel y su capital.

Para que esto ocurra, Azcón ha manifestado que "debemos implicarnos todas las administraciones públicas". Así, ha recalado en el motor que representa el Aeropuerto de Teruel como "revulsivo demográfico para una provincia que solo se hablaba hasta hace poco de despoblación".

Según las cifras que ha detallado, el aeropuerto con las 15 empresas instaladas ya genera en este momento 850 puestos de trabajo directos y 1.700 indirectos, y que "va a superar los mil este mismo año".

No es el único proyecto que ha resaltado, sino que también ha subrayado que la provincia de Teruel "se suma a la ola tecnológica" con la implantación de un centro de datos de Amazon Web Services en La Puebla de Híjar.

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