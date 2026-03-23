Aragón regula el uso de tablets en las aulas: "Queremos recuperar el uso del libro en papel y la goma de toda la vida"

Aragón vuelve al papel. Los libros de texto, los cuadernos y el lápiz quieren recuperarse en las aulas aragonesas y poner así un control al uso ilimitado de las tablets y mini ordenadores que se estaba imponiendo en las clases.

Así ha quedado patente en la última Orden publicada este lunes en el BOA por el departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. La norma, según ha explicado la consejera en funciones, Tomasa Hernández, será aplicable en el próximo curso 2026-2027 y tendrá un periodo adaptativo. Por lo que para el curso 2027-2028 todos los colegios e institutos habrán tenido que adaptarse a ella.

"La superexposición a las pantallas tiene un efecto claro en el desarrollo cognitivo, social y en la salud de los alumnos", ha indicado Hernández. Por tanto, desde la consejería han apostado por incidir en "un uso razonable, estableciendo un equilibrio entre lo analógico y lo digital".

Esta norma, por tanto, regula el uso de los dispositivos individuales, conocidos como tablets o mini ordenadores, que habían sustituido a los libros de texto en las aulas.

De esta forma, establece que en Educación Infantil en el Primer Ciclo (0 a 3 años) únicamente se hará uso de recursos analógicos y manipulativos. En el Segundo ciclo (3-6 años) deberá ser un uso compartido, máximo una hora lectiva semanal, bajo supervisión docente.

En Educación Primaria, los alumnos de 1º a 4º podrán hacer un uso máximo de dos horas semanales, y de 5º y 6º cuatro. Se establece que el uso será siempre compartido, con carácter complementario y bajo supervisión.

Mientras que en Educación secundaria obligatoria, en 1º y 2º podrán utilizarlo hasta 1 hora diaria, y en 3º y 4º hasta dos horas diarias. Su uso deberá ser complementario a materiales analógicos.

La norma también especifica que pizarras digitales y otros dispositivos no individuales podrán seguir utilizándose siempre con finalidad pedagógica y didáctica, excepto en el primer ciclo de Educación Infantil, donde queda restringido su uso.

Ante esta regulación, la consejera en funciones ha reiterado que no se debe "demonizar" lo tecnológico sino que "nuestros alumnos tienen que estar preparados y utilizarlos como herramienta de aprendizaje". Sin embargo, en las aulas apuestan por un uso "limitado en función del desarrollo de la edad de los alumnos".

La consejera en funciones, junto al secretario general técnico y la directora de Política Educativa, atienden a los medios para explicar la orden que regula el uso de dispositivos digitales individuales en las aulas. Fabián Simón

De esta forma, el departamento de Educación vuelve a apostar por el uso de materiales como los libros en papel, la escritura manual en cuadernos, la exposición oral "para que se desarrollen con la misma soltura que se desarrollarán en el mundo digital".

La Orden se apoya en evidencias científicas recientes, como el informe de la Dirección General de Salud Pública (2025) y publicaciones especializadas que alertan de los efectos negativos de la sobreexposición digital en menores.

Asimismo, Hernández ha indicado que atiende a la creciente preocupación de las familias y asociaciones educativas sobre la hiperconexión y su impacto en el rendimiento escolar y el bienestar del alumnado

Transición en los centros educativos

La consejera de Educación ha señalado que esta Orden va a tener un periodo adaptativo en los centros ya que son muchos los que a día de hoy apuestan por esta modalidad en sus programas didácticos y dejaron a un lado los libros de texto.

Por lo que se prevé una moratoria para las licencias digitales ya adquiridas. En Primaria y ESO, podrán usarse hasta agotar su vigencia (máximo curso 2027/2028) y en Infantil, hasta un máximo del curso 2026/2027.

De igual manera, Hernández ha explicado que en la norma se recomienda que desde los centros eviten que los alumnos realicen tareas académicas evaluables fuera del horario escolar utilizando dispositivos digitales.