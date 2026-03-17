Aragón prolonga su sangría y pierde una cuarta parte de sus nuevos escolares de 3 años en apenas una década

Aragón continúa sintiendo los efectos de la despoblación, un fenómeno silencioso que redefine su mapa humano y social. Los pueblos pierden vecinos, las ciudades envejecen y las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas.

Unas consecuencias ya se dejan ver en ámbitos tan básicos como la escuela, donde los cambios demográficos empiezan a dibujar un futuro distinto para la vida en la comunidad.

Así, la educación aragonesa afronta un nuevo desafío demográfico: en apenas una década, las aulas de infantil han perdido a una cuarta parte de sus nuevos alumnos. Si en 2016 entraban en los colegios más de 11.600 niños de tres años, el próximo curso 2026/2027 apenas lo harán unos 8.600.

El descenso, sostenido y sin visos de detenerse, refleja el impacto directo de la caída de la natalidad en Aragón y anticipa transformaciones profundas en la organización del mapa escolar.

Y es que la sangría ha sido constante en esta década. En 2020, se escolarizaron algo más de 10.500 niños de 3 años, unos 500 menos que el año anterior, y el pasado 2025 ya se rompió la barrera de los 9.000 alumnos nuevos.

Para este curso, la caída ha sido similar en las tres provincias, con alrededor de un centenar menos en cada una de ellas, si bien no significa lo mismo perder 100 alumnos en Zaragoza que en Teruel.

Según los datos facilitados por el Departamento de Educación, en la provincia de Zaragoza, el número de alumnos de 3 años bajará de 6.500 a 6.409, mientras que en Huesca pasa de 1.509 a 1.400 y en Teruel, de 956 a 860.

En una línea similar, la ciudad de Zaragoza perderá 74 alumnos de 1º de Infantil y se quedará con 4.570. En Huesca habrá el próximo curso 341, 53 menos que a principios de este curso, y en Teruel, 288, 25 menos.

Desde el Departamento de Educación no han escondido su inquietud por esta medida, que limita la capacidad de planificar a largo plazo.

“La planificación se hace año a año, porque hay elementos que no conocemos, como los alumnos que van a venir de fuera. Se hace año a año, con una precisión importante, un análisis muy estudiado. Y vamos viendo cómo afecta esta incorporación de alumnado, y nos vamos regulando para que sea eficiente y eficaz”, explicaba este lunes el director general de Planificación, Luis Mallada.

Para el próximo curso, las familias aragonesas podrán pedir plaza escolar para el próximo curso 2026/2027 entre el 16 y el 22 de abril, ambos incluidos. Como en años anteriores, la solicitud deberá realizarse a través de la web educa.aragon.es/admision, donde podrán consultarse las vacantes.

Así, las listas baremadas se harán públicas el 4 de mayo; el sorteo público para dirimir los empates se celebrará el 8 de mayo, las listas provisionales se publicarán el día 11 y las definitivas, el 15.

De esta forma, el periodo de matriculación para Infantil y 1º de Primaria y educación especial se alargará del 26 de mayo hasta el 1 de junio. De segundo a sexto de primaria y ESO, el plazo irá del 19 de junio al 25.

Los baremos serán los mismos que en los dos últimos años. Lo que más puntuará volverá a ser la existencia de hermanos matriculados en el centro (15 puntos), junto a la proximidad en el espacio único de escolarización.