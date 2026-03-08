Una marea morada toma el centro de Zaragoza en un 8-M reivindicativo: "Los derechos, si no se pelean, se pierden"

Zaragoza se ha teñido este domingo de morado. Miles de personas han inundado las calles del centro con consignas, pancartas y una energía imparable en defensa de la igualdad de las mujeres.

La manifestación del 8-M ha vuelto a convertirse en una muestra de fuerza colectiva, donde la marea feminista ha hecho resonar su voz entre tambores, cánticos y reivindicaciones que recuerdan que la lucha por los derechos de las mujeres sigue más viva que nunca.

Partiendo desde el centro de la capital aragonesa, dos marchas han recorrido el paseo Independencia, el Coso y han desembocado en la plaza del Pilar. La primera, organizada por el colectivo ‘Paraguas Feminista’, y la segunda, más numerosa, convocados por la Coordinadora de Organizaciones Feministas.

Este año, la manifestación ha querido incidir tanto en el pasado de lucha de las mujeres como en el futuro que deben diseñar.

Manifestación del 8-M en Zaragoza Raúl Gascón

“Los derechos, si no se pelean, se pierden. Ha costado mucho llegar a estar aquí como para perderlos por nada. El mensaje está en peligro mientras no salgamos a defenderlo. Estamos aquí porque fueron mujeres quienes lucharon y nosotras seguiremos aquí por el futuro”, ha apuntado la portavoz de la Coordinadora, Adela Fuyola.

A la manifestación han acudido multitud de mujeres, de todas las edades, que, desde su propia perspectiva, prometen luchar por mantener viva esta llama feminista.

Eugenia y Victoria, madre e hija, vienen juntas desde que ella era pequeña, intentando inculcarle que los derechos deben defenderse.

Manifestación del 8-M en Zaragoza Raúl Gascón

“Hoy es un día para seguir manifestándonos y apoyando la causa. Los derechos hay que seguir defendiéndolos para que no nos los quiten y seguir avanzando en la lucha por la igualdad”, destacan ambas.

Todavía más familia han acudido Hortensia, Alodia y Valeria, abuela, hija y nieta, tres generaciones que luchan por lo logrado en el pasado, por las necesidades del presente y los derechos del futuro.

“Yo he salido siempre para que mi hija tuviera un futuro mejor y ahora quiero que continúe en mi nieta. Se está evolucionando, cuando yo empecé éramos cuatro, pero todavía queda camino por recorrer”, dice Hortensia.

Manifestación del 8-M en Zaragoza Raúl Gascón

Ana y Fina han acudido en esta mañana de domingo al centro de Zaragoza para reivindicar “entre todas” sus derechos, porque “estamos viendo que esto no avanza”.

“Tenemos que seguir peleando por la igualdad de salarios, en los trabajos, contra la violencia de género… No se nos está escuchando y nos tendrían que apoyar un poco más”, han afirmado Ana y Fina.

También Isa ha ido a la manifestación con su hija pequeña en brazos, teniendo claro que desea transmitirle la lucha feminista desde siempre.

“Trato de inculcarle el feminismo desde que nació, porque el respeto y la igualdad es muy importante para nosotros. Se han conseguido cosas, pero se debe seguir luchando por nuestros derechos y nuestra protección. Aquí seguimos, pero el feminismo es una lucha de todos los días”, subraya.

Representación política

A esta manifestación se han desplazado varios representantes políticos, como la líder socialista, Pilar Alegría, en un día en el que, para ella, hay que seguir reivindicando.

“No hay que dar ni un paso atrás contra la desigualdad ni frente al machismo. Es un día importante para que la sociedad, en su conjunto, salgamos a la calle y volvamos a reivindicar la necesidad de seguir trabajando en favor de esa verdadera igualdad”, ha contado la exministra.

Igualmente, también se han dejado ver, entre otros, el nuevo portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, o la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea.