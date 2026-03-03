Azcón y Vox, ante el primer examen: comienza la legislatura en las Cortes de Aragón con todo por decidir

El pasado 12 de diciembre se bajó el telón al último Pleno de las Cortes de Aragón. Sin confirmación oficial pero siendo más que un secreto a voces, los diputados se despidieron del hemiciclo sabiendo que para muchos iba a ser su último día, antes de que, por primera vez, se adelantaran unas elecciones autonómicas en esta Comunidad.

81 días después, la actividad volverá al hemiciclo con el primer día de la nueva legislatura, la número 12, y lo hace prácticamente con todo por decidir en el ámbito político, todavía sin un acuerdo entre PP y Vox que garantice que, esta vez, sí durará cuatro años.

Será este martes un día de reencuentros, como el de Pilar Alegría con las Cortes, y de caras nuevas, la de Jorge Pueyo o el de una decena de nuevos diputados de Vox, que ocuparán una parte del hemiciclo bastante más importante que hace tres meses.

Pero, sobre todo, será la primera piedra de toque en las relaciones entre el PP de Jorge Azcón y Vox, que estaban maltrechas a comienzos del invierno, pero que la llegada de la primavera deberá recomponer para evitar la repetición electoral.

Durante los últimos días, PP y Vox han tratado de cerrar un acuerdo para componer la Mesa de las Cortes, y ambos han llegado al día de la 'vuelta al cole' sin anunciar el nombre de la segunda autoridad de Aragón.

Entre las quinielas estaban los nombres de Santiago Morón y Carmen Rouco, pero habrá que esperar prácticamente a los últimos segundos para conocer al nuevo presidente de las Cortes de Aragón que releve (o no) a Marta Fernández, al frente del Parlamento durante los dos últimos años y medio y que repetirá, al menos, como diputada.

Otro miembro de Vox, Juan Vidal, será el primero en sentarse en el sillón presidencial del Parlamento, pero simplemente por ser el de mayor edad del hemiciclo. Los dos más jóvenes, Lucía Baruquer (PP), nacida en 1998, y Mascún Ariste (CHA), de 1997, ambos de la provincia de Huesca, serán los secretarios del primer día hasta que se elija al resto de miembros de la Mesa para toda la legislatura.

Hasta 30 diputados se estrenarán con la nueva legislatura, en la que el número de mujeres superará al de hombres. La media de edad de los parlamentarios será de 50 años, y cerca de una veintena de ellos tienen entre 30 y 45 años. Además, doce de ellos proceden de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Será, además, el primer día en un Pleno de las Cortes en el que no haya en sus escaños ni un diputado del PAR. La histórica formación aragonesista, la que más ha gobernado en la Comunidad, se quedó sin representación en el Parlamento en las últimas elecciones, y queda abocada a un futuro incierto.

Tampoco habrá ningún miembro de Podemos, que en apenas 11 años ha pasado de contar con 14 diputados -los mismos que hoy tendrá Vox- a desaparecer del panorama político aragonés.