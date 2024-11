Azcón defiende "sin complejos" la tauromaquia en los primeros premios 'anti Urtasun' de Aragón: "Es el arte de las artes"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este martes los toros como "un arte que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial". "La tauromaquia es el arte de las artes. Del toreo se han inspirado muchas expresiones artísticas como la pintura, con nuestro admirado Goya como referente, o el cine, con 'La Vaquilla' de Berlanga", ha subrayado.

Lo ha hecho en la entrega de los primeros premios Nicanor Villalta, la respuesta del Gobierno del PP a la cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro Ernest Urtasun. Para la ocasión, el Ejecutivo ha trasformado la sala de la Corona del Pignatelli, uno de los espacios más icónicos de la sede de la DGA, en un albero.

Según Azcón, el toreo tiene "un importantísimo impacto en la economía". "Solo la recaudación del IVA asciende a 40 millones cada año. Hay 103 actividades económicas distintas y su impacto en el PIB supera los 1.400 millones de euros. Solo en 2023, en Aragón se celebraron 2.814 festejos populares y 56 festejos mayores", ha agregado.

Los toros también son, a juicio, defensa del sector primario y el medio rural. "Ayudan al sostenimiento de nuestros pueblos. Son arte, historia, economía y tradición, entre otras muchas cosas. Son nuestra fiesta nacional, le pese a quien le pese. La tauromaquia huele a España y España huele a toros. España y la tauromaquia son absolutamente indisolubles", ha agregado en un acto en el que no han faltado clarines y timbales.

Su intervención no ha estado exenta de críticas a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que retiró el patrocinio de los galardones de la Feria del Pilar, o al Gobierno de España por la supresión del Premio Nacional. "Frente a los ataques a la tauromaquia, desde el Gobierno de Aragón defendemos sin ningún complejo la fiesta de los toros. Hemos recuperado los festejos en la televisión autonómica con éxito de audiencia, prueba de que a los aragoneses les interesan mucho", ha sentenciado.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro; el de Agricultura, Javier Rincón o la titula de Educación, Hernández. También han estado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, portavoces de los partidos de las Cortes de Aragón, concejales como Víctor Serrano o Armando Martínez y el doctor Carlos Val-Carreres.

El trofeo en sí es un busto del propio Nicanor Villalta, una pieza artesanal del conocido como 'Coloso de Cretas' -"el torero más grande de la historia en Aragón"- que servirá para reconocer las mejores faenas de la temporada taurina en las plazas de Zaragoza, Huesca y Teruel.

La primera en tomar la palabra ha sido la nieta de Nicanor, una emocionadísima Almudena Villalta que ha agradecido al Gobierno de Aragón que haya vuelto a poner en el ruedo a su abuelo, que este pasado 20 de noviembre hubiera cumplido 127 años. "Durante años, la figura del toreo estuvo muy silenciada. Esto no es solo un homenaje, sino el primer año de muchos. Espero que año tras año se dé a mi abuelo el nombre y el lugar que se merecía", ha dicho.

También ha pedido al presidente de Aragón ayuda para crear una fundación y un museo que lleve el nombre de Nicanor. Fernando Adrián, galardonado por su faena en Teruel, ha sido el encargado de coger el testigo. "Este premio tiene algo especial, lo llevaré con mucho cariño. El toreo tiene muchísimos valores. En esa plaza, un compañero perdió la vida, la dio por esta grandiosa profesión y por eso se lo dedico a él. Hablo de Víctor Barrio", ha dicho.

En Huesca, la mejor faena, a juicio del jurado, ha sido la de Emilio de Justo. "Es un orgullo poder recibir un premio tan importante en una Comunidad con Aragón, con ferias de mucha categoría. En la de Huesca he obtenido triunfos bonitos y he sentido el cariño de todos los aficionados. Me siento muy querido en esa tierra", ha reconocido.

En el caso de Zaragoza, Tomás Rufo ha sido el distinguido por una faena "cargada de emoción y calidad". Aunque no ha podido acudir en persona por una intervención de rodilla, su apoderado ha expresado en su nombre "y en el de todo el mundo taurino" su agradecimiento. "Estará pronto entre todos nosotros", ha prometido.