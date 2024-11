Jorge Azcón, presidente de Aragón: "Hay escenario político para poder trabajar, no creo que ir a las urnas sea una solución"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) descarta adelantar las elecciones aunque Aragón no tenga un nuevo presupuesto en 2025. Insiste en que antes de presentar un borrador, el Gobierno de España debe garantizar un fondo que compense la pérdida de 87 millones de euros por la despoblación y fijar un techo de gasto.

Confía, además, en que Stellantis mantenga la gigafactoria pese al ERTE planteado en Figueruelas y defiende la gestión de su Gobierno en materia sanitaria, marcada por las protestas y las críticas de la oposición.

Tampoco teme enfrentarse a Pilar Alegría en las próximas elecciones autonómicas y asegura que, con la ampliación de capital, la DGA no pondrá más dinero para pagar La Romareda, sino que lo adelantará: "Ni va a costar más ni la idea es que la distribución en la participación que se ha hecho cambie. Otra cosa es que lo hagan los tiempos".

Aragón sale de un día de luto oficial por la trágica muerte de 10 personas en la residencia de Villafranca…

Sin duda alguna, hemos vivido una auténtica tragedia con un suceso terrible que le ha costado la vida a diez personas que vivían en esa residencia. Era importante honrar su memoria con la declaración de luto oficial y aprovecho su pregunta para reiterar a sus familiares mi pésame personal y transmitirles el dolor y el cariño de todos los aragoneses.

Quería empezar preguntándole por el presupuesto. Llevamos muchas semanas, muchos meses hablando del tema. ¿Tendrá Aragón nuevo presupuesto en 2025?

Espero que lo tenga, pero lo que quiero no es solamente que tenga un presupuesto, sino que sea un buen presupuesto. No solo es una cuestión de tiempo, sino de qué presupuesto queremos y para saberlo hay dos decisiones básicas desde mi punto de vista.

La primera, la que tiene que ver con un fondo de nivelación, porque no puede ser que la despoblación nos perjudique, y no un poco, sino en 87 millones de euros. Luego, además, necesitamos que el Gobierno de España impulse un techo de gasto. No es lo mismo hacer un presupuesto con el 0,1% que con el 0,3% o el 0,5%. Estas incógnitas que no dependen de nosotros, sino del Gobierno de España, suponen entre 300 y 400 millones de euros.

¿Ve opciones reales de que se apruebe ese fondo de compensación? ¿Qué pasaría en caso de que no lo haya? ¿Presentaría un presupuesto?

Yo no soy muy partidario de la política ficción, vamos a esperar. Yo voy a hacer porque el Partido Popular apruebe lo que yo he propuesto en esta Comunidad. Lo que tiene que ver con la afección a los presupuestos de un fenómeno como la despoblación no es nuevo de este año, lo llevamos sufriendo mucho tiempo. La diferencia es que ahora hay un gobierno que se preocupa de estudiar sus papeles, ve el impacto que tiene y lo pone de manifiesto.

Quiero que tengamos un buen presupuesto, que cumpla con todas las necesidades que tienen los aragoneses para poder seguir solucionando sus problemas. Me gustaría que fuera antes que después, sin duda, pero me parece que lo más importante no es solamente si lo hacemos una semana antes, sino que lo hagamos bien.

¿Sería un fracaso no tenerlo? Hay mucho en juego. Sin ir más lejos, la reforma de Sucesiones...

Lo que pasa es que la reforma de Sucesiones también está amenazada por el Gobierno de España. Va a depender mucho de que tramite o no la ley de fiscalidad, en la que quiere subir los impuestos y cambiar la fiscalidad de las comunidades autónomas, también en el impuesto de la muerte. Al final, las regiones, para tomar muchas de nuestras decisiones, estamos condicionadas por el Congreso de los Diputados.

Nosotros queremos eliminar el impuesto de Sucesiones de padres a hijos durante este año. Creo que es injusto y que será bueno para la economía de nuestra Comunidad. Pero hay una enmienda en el Congreso de los Diputados que algunos dicen que el PSOE quiere aceptar que limitaría lo que las comunidades podemos hacer no solamente aquí en Aragón sino en toda España.

"En un momento político en el que estamos atrayendo miles de millones en inversión, lo que tiene que hacer este Gobierno es seguir trabajando"

Encuestas como la de EL ESPAÑOL le dejan a un diputado de la mayoría absoluta. En caso de que no haya presupuestos, ¿convocaría elecciones?

No soy partidario de tomar decisiones pensando en las encuestas, no me parece lo más responsable. Es verdad que EL ESPAÑOL tiene una de una casa de encuestas, SocioMétrica, que es a día de hoy de las mejores de este país. Y es verdad que el resultado de esa encuesta nos sitúa igualando el mejor resultado histórico que cualquier partido ha obtenido en nuestra Comunidad.

Pero la sensación que yo tengo es que los aragoneses no quieren ir a las urnas. En un momento político en el que estamos atrayendo miles de millones de euros de inversión, en el que estamos defendiendo y mejorando los servicios públicos de esta Comunidad, lo que tiene que hacer este Gobierno es seguir trabajando y no volver a llamar a los aragoneses a que pudieran reforzar todavía más nuestros resultados.

Tenemos un escenario político para poder trabajar y convocar a las urnas no creo que sea una solución. Hay margen todavía.

Este Gobierno ha tenido dos etapas claramente diferenciadas, con y sin Vox. ¿Cómo es ahora mismo su relación con el exvicepresidente Alejandro Nolasco?

Yo tengo relaciones cordiales con todos los portavoces de las Cortes. Con el que fue vicepresidente Nolasco, por supuesto que la tengo también y hablamos de cuestiones que afectan a la Comunidad. Recientemente, todos los portavoces vinieron al Pignatelli a ser informados sobre la DANA y cuando abramos el periodo de confección del presupuesto hablaremos con todos los portavoces como hacemos habitualmente y por supuesto también con el de Vox.

Dice que hablan, pero Nolasco ha vuelto a decir esta semana que su teléfono no suena...

Yo creo, reitero, que lo importante es hacer un buen presupuesto. Cuando creamos que tenemos los mimbres iniciaremos su confección. Ya tenemos muchos trabajos avanzados, no vamos a empezar de cero.

Las necesidades de los departamentos ya se han ido evaluando, pero merece la pena que defendamos las posiciones que van a beneficiar a nuestra Comunidad, porque si mañana hacemos un presupuesto sin esos 87 millones de euros, quitamos fuerza a esa reivindicación ante el Ministerio de Hacienda.

Me da la sensación de que posiblemente habría más de uno en Hacienda que diría, oye pues no los necesitan. No, sí que los necesitamos y como los necesitamos vamos a hacer el presupuesto con los 87 millones de euros porque además hay una mayoría política que cree que eso es justo y necesario, y yo no voy a dejar de luchar para que eso se convierta en realidad.

Hace no mucho tuvo una reunión con Sánchez en la que le arrancó el compromiso de incrementar el FITE. ¿Está en peligro si no hay Presupuestos Generales del Estado?

Yo creo que no. Hay compromisos que pueden salir adelante al margen de que haya Presupuestos Generales del Estado o no. Todos sabemos que Sánchez ha vivido sin aprobar unos durante muchísimos años. Hablo de memoria pero yo creo que de los seis que es presidente del Gobierno ha aprobado tres y cuando ha tenido que tomar medidas ha hecho modificaciones de las cuentas que estaban prorrogadas y han salido adelante. Por lo tanto, si Teruel se quedara sin la ampliación del FITE no sería porque no hay Presupuestos Generales del Estado, sino porque el Gobierno de España no quiere cumplir con ese compromiso.

En estos días se ha hablado mucho de la bilateralidad. ¿Va a pedir que se recupere esa relación Aragón-Estado?

Nunca he dejado de pedir que se recupere. He pedido tenerla con distintos ministros y además quiero que se convoque la comisión bilateral. Pero hoy, la mayor amenaza que tiene nuestra Comunidad se tiene que solucionar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y en una conferencia de presidentes.

Porque no es solamente la amenaza que tiene nuestra Comunidad, sino la que tienen otras muchas, y es que haya determinados privilegios para el Gobierno de la Generalitat porque lo encabeza el señor Illa y el partido de los socialistas catalanes haciendo que todos los demás perdamos recursos en ese futuro sistema de financiación autonómico. Lo que es incomprensible es que no se haya convocado ya es una Conferencia de Presidentes.

¿Le dolió que CHA se saliera de la foto del acuerdo sobre financiación autonómica y que lo hiciera así, en medio del Debate sobre el Estado de la Comunidad?

CHA tendrá que explicar por qué se sale de ese acuerdo que va a defender el Estatuto de Autonomía de Aragón y un sistema que beneficie a la Comunidad. Lo que ha ocurrido es que ha tenido miedo a llegar a un acuerdo con el PP pensando antes en sus intereses que en los de Aragón.

La gente que entiende de esto sabe que no es un problema del contenido del acuerdo. ¿Qué hay en ese documento que no pueda firmar CHA? Pues posiblemente que lo tiene que firmar con el Partido Popular y que ahora es quien gobierna.

¿Podría haber un efecto arrastre con Podemos e Izquierda Unida?

Tendrán que ser ellos quienes lo digan. Yo voy a seguir defendiendo lo mismo que he defendido durante todo este tiempo y, sobre todo, queriendo hacer las cosas de forma distinta, porque para mí es muy sencillo ir a la confrontación política. Que expliquen los partidos que apoyan a Sánchez por qué van a apoyar que Aragón tenga menos dinero.

Sin embargo, yo lo que he buscado es que en las Cortes de Aragón lleguemos a un acuerdo que defienda a nuestra Comunidad y el dinero que va destinado a pagar nuestros servicios públicos.

Creo que es factible porque las declaraciones que han hecho y que les hemos oído tanto en las Cortes como en los medios de comunicación van en esa dirección. Si llegamos a un acuerdo será bueno para Aragón y si no, tendrán que explicar por qué no casan sus palabras con sus hechos.

Este 2024 ha sido histórico en cuanto a inversiones. ¿Será también irrepetible?

Va a ser muy difícil que haya un año como 2024. En los últimos cuatro del Gobierno socialista se anunciaron inversiones que no llegaron a 11.000 millones. Nosotros, en un año, podríamos llegar a los 40.000. Que vuelva a haber 40.000 millones de euros es como las exposiciones universales en Aragón, se celebra una cada 100 años. No va a ser fácil, para qué vamos a engañarnos.

La izquierda insiste en que todo le viene heredado del cuatripartito...

Yo creo que lo importante es que esas inversiones se van a hacer y es verdad que el Gobierno del señor Lambán tomó determinadas decisiones que pudieron ayudar, pero las revoluciones que se están produciendo con la inteligencia artificial y los centros de datos están ocurriendo ahora. No ocurrían cuando estos señores gobernaban.

Cuando Amazon decidió invertir en nuestra Comunidad anunció centros de datos con una escala. Ahora anuncia otros con otra escala distinta, no solamente tiene que ver con que haya habido un cambio de Gobierno, sino con que hay unas condiciones en la Comunidad que hacen que estemos abiertos a esos cambios. El debate político pequeño sobre esa cuestión que quiere plantear el PSOE a mí me preocupa poco. Lo que me preocupa es que las inversiones sigan llegando a nuestra Comunidad.

Stellantis ha anunciado un ERTE porque no se venden tantos coches eléctricos como se esperaba. ¿Corre peligro la gigafactoría?

Creo que no y confío en que no sea así. Con esa gigafactoría, una vez despejadas las ayudas del PERTE, lo único que tenemos pendiente es la firma del acuerdo con la empresa china, KTL. Creo que ese acuerdo está cerca y que es muy diferencial respecto al resto de gigafactorías que Stellantis puede haber impulsado en otros lugares. Por tanto, soy optimista.

Es verdad que hay un debate que nos supera con la automoción y que tiene que ver con los aranceles que la Unión Europea está imponiéndole al Gobierno chino y la velocidad a la que se va a implantar el coche eléctrico y, por supuesto, también a cómo van a influir los costes del coche eléctrico en el mercado.

Pero también es verdad que ahora en España se va a producir por desgracia un incremento exponencial de la venta de coches por lo que acabamos de ver en Valencia, donde se han destruido entre 80.000 y 120.000. Hablo de memoria, pero en este país se venden entre 800.000 y 900.000 en los años buenos.

En el próximo año, la venta de coches, fundamentalmente en la comunidad autónoma de Valencia, se va a disparar. Por lo tanto, el debate es complejo, pero la gigafactoría será una realidad. Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para que así sea.

Le pregunto por otro proyecto, este no salió. ¿Le dolió el adiós de Becton Dickinson?

Siempre. Las decisiones de las empresas que quieren invertir y que al final acaban desdiciéndose son malas, pero yo quiero quedarme con la parte positiva.

Cuando una gran multinacional ligada al sector de la sanidad tiene que decidir dónde hace nuevas inversiones y estudia múltiples opciones, apuesta por Zaragoza. Otra cosa es que luego repiense sus decisiones de inversión, redistribuyendo entre fábricas que ya tiene operativas el aumento de sus necesidades.

¿Qué opciones hay de atar la inversión de Lidl tras la anulación de la ampliación de Plaza?

Estamos trabajando con Lidl para que la sentencia judicial que hemos conocido respecto del proyecto de ampliación de Plaza que hizo el Gobierno anterior no afecte a esa inversión. Estamos ofreciéndole alternativas y posibilidades para que sigan apostando por nuestra Comunidad.

¿Hay alguna clara?

Es mejor que seamos prudentes, pero creo que a día de hoy el trabajo que estamos haciendo con Lidl es un trabajo muy estrecho.

Donde sí hay un proyecto es en el Pirineo. ¿Mantiene su plan Pirineos la unión de Astún y Formigal por Canal Roya?

Lo que hay que hacer es avanzar en lo que ya estamos haciendo. El proyecto de la unión de Astún con Formigal es del anterior Gobierno. Se impulsó estando el PSOE, CHA, Podemos y el PAR.

Ese proyecto es verdad que se queda en vía muerta. Nosotros hemos tomado otras decisiones respecto al sector de la nieve. Fundamentalmente dos: una, hacer que todos los proyectos de fondos europeos que se destinaban a planes extraordinarios turísticos sean viables. Porque muchos de los que dejaron no lo eran y eso significaba que íbamos a perder dinero.

Es importantísimo que los fondos europeos que venían al sector de la nieve y a otras uniones de nuestras estaciones de esquí sean viables, cuenten con fondos suficientes y pongamos en marcha un plan de innivación histórico. A mí me parecería muy difícil de explicar que se pusieran en marcha determinados proyectos de estaciones antes que otros como los que estamos haciendo. Vamos a acabar lo que tenemos y luego veremos cuáles son los siguientes pasos.

Otra inversión, pero para Zaragoza, es la nueva Romareda. El otro día conocimos que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón van a tener que aportar más.

No.

Aumenta la participación con una ampliación de capital...

Lo que ha habido es un adelanto de los fondos por parte de las administraciones. Pero la idea no es que el Real Zaragoza deje de aportar fondos, sino que siga haciéndolo aunque sea más adelante. Ni La Romareda va a costar más dinero ni la idea es que la distribución en la participación que se ha hecho cambie. Otra cosa es que lo hagan los tiempos.

Hay que poner dos ideas básicas encima de la mesa. La primera es que la izquierda nunca ha querido La Romareda. Esto yo lo he vivido en primera persona. El PSOE, tanto aquí en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha tratado de boicotear y de poner palos en la rueda en un proyecto como el campo de fútbol y cada vez que hay algo que afecta al estadio se sacan un nuevo palo del bolsillo para intentar sembrar dudas.

El Real Zaragoza va a seguir estando y queremos que esté en las mismas condiciones. Es verdad que hay dos formas de hacer los proyectos. Por poner un ejemplo, el tranvía y La Romareda. Cuando el PSOE impulsa el tranvía en la ciudad, ¿qué hace? Convertir a Zaragoza en la ciudad más endeudada de España. Seguimos pagando esa deuda y la vamos a tener que pagar durante muchísimos años.

Ahora hay un gobierno del PP y hay que construir otro gran equipamiento, La Romareda. ¿Y qué hacemos? No generar deuda. Son dos formas distintas de gobernar. La cuestión fundamental es que nosotros hemos decidido que no vamos a pagar intereses a los bancos. Y no vamos a hacer que sean nuestros hijos los que paguen La Romareda. Vamos a hacer un proyecto y lo vamos a pagar. No vamos a dejarle la deuda al que venga detrás ni vamos a pagar millones y millones de euros en gastos financieros.

"El PSOE tiene un problema de legitimidad para hablar de la sanidad"

El Ayuntamiento de Zaragoza no descarta la Ciudad Inteligente del Deporte, pero ve complicado abordarla en este mandato. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón para adelantar esos fondos? ¿De dónde saldrá el dinero?

El dinero sale de los presupuestos de la comunidad autónoma. Igual que va a salir de los presupuestos del Ayuntamiento. El dinero no se genera por esporas. El dinero de los presupuestos de las administraciones públicas es el dinero de los ciudadanos, evidentemente. Por tanto, el presupuesto para hacer La Romareda va a estar en los presupuestos de la comunidad autónoma y en los presupuestos del Ayuntamiento.

En materia sanitaria, la oposición le acusa de hacer menos con más. También ha habido protestas por la situación de la Atención Primaria. ¿Mantiene la confianza en el consejero Bancalero? ¿Cree que se están haciendo bien las cosas?

Hay que partir de la situación de la sanidad en Aragón. Cada vez que el PSOE habla al respecto tiene que recordar que la dejó en colapso. El expresidente Lambán, semanas antes de perder las elecciones, lo dijo con esas palabras.

Cuando salimos de la pandemia, el PSOE decidió, solo aquí en Aragón, reducir en un 4% el presupuesto de la Consejería de Sanidad. Aún no hemos conseguido que lo expliquen. Salíamos de la pandemia, de la mayor crisis sanitaria, y en Aragón, cuando todas las comunidades autónomas aumentaban los presupuestos destinados a cuidar de la salud de sus ciudadanos, hizo lo que hizo. ¿Qué ha pasado en el último presupuesto que ha aprobado el PP? Que se ha incrementado en más de un 10%. El PSOE tiene un problema de legitimidad para hablar de la sanidad.

La energía es otro asunto prioritario para Aragón. ¿Qué partes del decreto que aprobó el PSOE van a recuperar?

Inminentemente vamos a aprobar un nuevo proyecto de energía en el que también quiero que haya un amplio consenso en las Cortes de Aragón. Porque es verdad que se impulsó una ley energética por parte del anterior Gobierno, que el Gobierno de España llevó a los tribunales y que el Tribunal Constitucional ha tumbado de forma completa por cuestiones de forma y no de fondo. ¿Qué vamos a hacer? Todo aquello que sea factible recuperar de esa ley y que beneficie a la industria aragonesa, vamos a tratar de ampliarlo.

Hay algunas cuestiones técnicas pero muy importantes como las que tienen que ver con la hibridación. La posibilidad de poner en marcha plantas fotovoltaicas con plantas eólicas para poder producir mayor energía estaba incluida en esa ley y eso creo que es posible mantenerlo en la nueva. Todo lo que sea hacer que la energía sea más barata en nuestra Comunidad y que sirva para que vengan proyectos industriales es lo que queremos impulsar en esa ley.

En estos próximos meses, el PSOE decidirá quién sustituye a Javier Lambán al frente del partido en Aragón. ¿Se ve enfrentándose a Pilar Alegría en las próximas elecciones autonómicas?

Lo tendrá que decidir el PSOE y la ministra Pilar Alegría. Son voces de su propio partido las que le han acusado de salir corriendo de Aragón y huir de la política autonómica.

Yo ya me he enfrentado a Pilar Alegría. Fuimos candidatos a alcaldes de Zaragoza en el año 2019 y el alcalde de Zaragoza finalmente acabé siendo yo. Si el PSOE decide que Pilar Alegría, la portavoz de Pedro Sánchez durante estos años, es la candidata, a mí me parecerá una mala decisión porque creo que todo lo que tiene que ver con Sánchez no beneficia a Aragón, pero evidentemente competiremos.