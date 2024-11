El PSOE-Aragón elegirá al sucesor de Javier Lambán en un Congreso Regional los días 15 y 16 de marzo

El PSOE-Aragón elegirá al sucesor de Javier Lambán en un Congreso Regional que se celebrará los días 15 y 16 de marzo. Es la fecha que se ha anunciado este viernes en el Comité Regional del partido, al que han asistido 130 de los 228 delegados en la Comunidad.

El calendario oficial, que quedará aprobado tras la sesión de este viernes, será el siguiente: las precandidaturas tendrán que presentarse del 24 al 27 de enero. Entre el 28 de enero y el 3 de febrero, los aspirantes tendrán que conseguir los avales necesarios para batirse en primarias. Así, la primera vuelta se haría el 16 de febrero y la segunda, una semana después, el día 23. La proclamación tendría lugar los días 24 y 25 de febrero y el 18º Congreso Regional, donde se haría oficial la elección, se desarrollaría dos semanas más tarde.

En un discurso sin críticas a Pedro Sánchez ni referencias a la incendiaria declaración de Víctor de Aldama, el expresidente aragonés ha confirmado que no estará en el inminente congreso de Sevilla como delegado, una decisión que achaca a su “progresivo desenganche de la política orgánica”.

Pese a todo, confía en que el socialismo aragonés deje “alto” el pabellón y defienda las enmiendas que han surgido de las federaciones provinciales “haciendo oír la voz de Aragón” y demostrando al territorio y a los demás que esta es una federación “con voz propia”. Entre ellas estará la defensa de una financiación justa para la Comunidad, una idea contraria al cupo catalán acordado entre el PSC y ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

Su principal aspiración es que la delegación aragonesa “no vuelva de Sevilla menos cohesionada”. “Es decir, que el paso por el Congreso Federal no signifique ningún tipo de ruptura o de crisis nueva sobre las que vive el socialismo. A lo que nos deberíamos dedicar es, justamente, a lo contrario: a eliminar cualquier tipo de crisis y que el partido que surja del congreso esté cohesionado y dotado de toda la fuerza necesaria para hacer frente a la derecha en las elecciones de 2027”, ha completado.

En tono conciliador, ha asegurado que facilitará las cosas a quienes vengan detrás para superar su legado. Esta vez no ha habido críticas contra la ministra y portavoz Pilar Alegría, a la que no considera su sucesora natural, como él mismo dijo hace menos de un mes.

En su opinión, será en el próximo Congreso Regional donde se empezarán a ganar o perder los comicios. “Y no solo por el acierto o el desacierto en el que incurramos en la elección de la nueva dirección, sino también por el proyecto político con el que salgamos de ese congreso”, ha agregado.

Entre los aspirantes destacan nombres como el del actual presidente de la DPZ y secretario provincial por Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Y está por ver qué ocurre finalmente con Alegría, cuyo nombre lleva sonando años como sucesora de Javier Lambán.

"Profunda renovación"

El Congreso Regional estará marcado por una “profunda renovación” después de 13 años con Javier Lambán como secretario general. “Yo anuncié hace ya tiempo que no presentaría nuevamente mi candidatura, con lo cual espero que haya una renovación profunda de la dirección, pero también del proyecto político. Que seamos capaces de mirar al horizonte, poner las luces largas y proyectar una hoja de ruta que incluso trascienda al año 2027. Hemos demostrado que tenemos los mejores equipos políticos de la Comunidad y que somos los únicos que tenemos un proyecto para Aragón”, ha resaltado.

Lambán ha enfatizado la “vocación de servicio público que caracteriza a los socialistas” aragoneses, que siempre han antepuesto a Aragón y a España respecto al propio partido. “Es algo que les debemos a los ciudadanos”, ha subrayado.

También ha sacado pecho de sus ocho años de Gobierno, en los que se asentaron bases importantes de cara al futuro: “Sirvieron para colocar a Aragón en el mapa de la economía española, impulsando una economía sólida, moderna y muy diversificada y desarrollando a fondo la utilización sostenible de nuestros recursos, nuestro talento y nuestra situación estratégica”.

El secretario general ha recalcado que la senda que ahora transita Jorge Azcón se abrió durante sus años de mandato. “Impulsamos la generación de energías renovables, dando lugar a la llegada de muchas inversiones. Ese camino lo abrimos nosotros, y una vez abierto es mucho más sencillo que otros se incorporen al mismo”, ha apuntado en referencia a las inversiones milmillonarias anunciadas por el dirigente popular este 2024.

También ha incidido en el “rescate” a los servicios públicos a los que tuvo que hacer frente su Ejecutivo como consecuencia de los recortes aplicados por la Unión Europea por la crisis económica o el delicado estado en el que quedaron tras la covid-19.

“Después ha llegado al Gobierno un partido, el PP, que no cree en los servicios públicos y que en poco más de un año no ha hecho sino dejar que se deteriore tanto la sanidad como la educación y los servicios sociales, que son las bases de nuestro proyecto político; aquellas que más nos caracterizan como socialistas”, ha expuesto.

En todos estos años, ha dicho Lambán, también intentó “aragonesizar” el PSOE y mantener una voz propia, trabajando para impulsar una a su juicio “necesaria reforma de la Constitución” que conduzca a un Estado federal en el que se calmen las aguas territoriales y se acabe con los riesgos provocados por la falta de cohesión e igualdad.

“Conseguimos algo de lo que más orgulloso estoy, y es que Aragón sea una de las comunidades punteras en calidad de vida e igualdad. Eso para un socialista es algo particularmente valioso”, ha reconocido.

En clave de futuro

Para Lambán, la prioridad ahora debe ser actualizar y perfeccionar la gestión de los servicios públicos, especialmente la Sanidad, que va abocada “al colapso” si no se impulsa un gran pacto nacional entre todas las fuerzas políticas y las comunidades autónomas.

“Tenemos que perfeccionar los mecanismos de la economía aragonesa y aprovechar las ventajas que tenemos a nuestro favor, procurando acertar en la gestión de la energía”, ha añadido.

El dirigente socialista espera que Aragón dé con la tecla para resolver los problemas en materia de vivienda e inmigración que afronta el conjunto del país, algo que pasa por "modernizar" el propio proyecto del PSOE. "Será una tarea que no me corresponderá a mi liderar, sino a otros que no tengo ninguna duda de que lo harán mucho mejor que yo. Tenemos los mimbres, el talento y una gran Comunidad. Debemos aportar lo mejor de nosotros mismos, pero asumiendo que los demás también tienen cosas que aportar", ha subrayado.

Con un "muchas gracias y mucha suerte, compañeros", Lambán se ha despedido hasta el Congreso Regional, donde dará cuenta de su gestión y dirá adiós definitivamente a la vida orgánica.