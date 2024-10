Lambán rechaza a Pilar Alegría como sucesora natural: "El partido necesita a alguien con principios, no a un ventajista"

Una de las mayores dudas en la política aragonesa es quién sucederá a Javier Lambán al frente del PSOE en Aragón. En los últimos años lleva sonando con fuerza un nombre, el de la ministra y portavoz Pilar Alegría, pero para Lambán, la titular de Educación está lejos de ser su sucesora natural.

"Quien dirija el partido en Aragón debe ser un aragonés o aragonesa comprometido con el territorio que haya demostrado desvivirse por él y por las tres provincias, que esté bien avenido con la Comunidad y con la verdad", ha manifestado durante la presentación de sus memorias en Huesca.

En el PSOE aragonés todavía pesan las declaraciones de Alegría comparando el cupo catalán con las ayudas al funcionamiento de Teruel. Por este motivo, Lambán ha insistido en que su sucesor ha de ser una persona "con principios y no un simple transeúnte ventajista de la política". "Debe venir a aportar lo mejor de sí mismo y a que la sociedad a la que pertenece crezca. Me conformo con que la persona que me suceda reúna esas características", ha agregado.

Preguntado por si Alegría las reúne, ha contestado: "Juzguen ustedes mismos, tienen tanta o más información que yo".

Lambán ha presentado sus memorias -en la que repasa sus ocho años al frente del Gobierno de Aragón y su trayectoria orgánica en el PSOE- sin los primeros espadas del partido en Huesca. Pese a todo, el dirigente socialista ha querido restar importancia a este hecho.

"Todos los que vengan serán bienvenidos y bien recibidos por mi parte. No tengo ningún tipo de animadversión a nadie de esta provincia. Es más, lo que le tengo es mucho afecto y cariño. Durante ocho años me dediqué al progreso y el bienestar de sus gentes", ha declarado antes de empezar.