Los Sindicatos Médicos en Aragón denuncian el "incumplimiento" del acuerdo sobre la Atención Primaria

"Los profesionales de atención primaria son la piedra angular sobre la que descansa el sistema público de salud y su bienestar es clave para la estabilidad del sistema en su conjunto", así lo ha defendido Sara Sastre, presidenta del XXXVII Congreso Aragonés de Atención Primaria, en su presentación este lunes en Zaragoza.

Así, los médicos de Atención Primaria en Aragón reiteran su "denuncia" ante el incumplimiento del Acuerdo para la mejorar de la Atención Primaria de Salud que se firmó en enero de 2023 con pasado Ejecutivo y que mantuvo el actual consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Uno de los puntos que más han enfatizado ha sido la actualización del mapa sanitario, que lleva "40 años con cambios mínimos", ha señalado Leandro Catalán, presidente del Sindicatos de Médicos de Atención Primaria en Aragón. Así, ha denunciado que desde el actual Ejecutivo les prometió un documento respecto al mapa sanitario que "no hemos visto". Ante esto, ha lamentado que "si no tenemos recurso y no sabemos organizarlos no sé cómo saldremos", concluía Catalán.

No ha sido el único foco de interés dentro de la presentación. Sino que se ha vuelto a poner encima de la mesa la falta presupuestaria que presenta la Atención Primaria. En la actualidad representa un 13% "por debajo del incide de 2001", cuando se trasfirieron las competencias al Insalud de Aragón. Desde los sindicatos médicos han reiterado la necesidad de que se incremente a un 25%.

Además, han demandado la necesidad de que la Atención Primaria tenga una autonomía, una administración y un presupuesto propio: "Ahora estamos en tierra de nadie", ha manifestado Catalán.

El presidente del Sindicato ha señalado que solo se ha llevado a cabo las medidas de gestión de carga de trabajo mediante las consultas de apoyo. En estas se han pasado consulta a más de 175.000 personas desde marzo de 2023.

Falta de facultativos

Merche Ortín, secretaria general de CESM Aragón, ha puesto sobre la mesa la falta de profesiones que "ya es una realidad que estaba avisada", ha reiterado. "Se está dando ya el caso de que hay compañeros y compañeras totalmente saturados", ha enfatizado Ortín.

Además, ha señalado la cantidad de plazas que se han quedado sin cubrir en el medio rural y ha denunciado la falta de resultados por parte del Gobierno de Aragón. "Si empiezan a hacer una serie de planes como puede ser este orden de fidelización de los residentes en Aragón, que no ha venido a funcionar nada y lo hacen a nuestras espaldas, no va a dar resultados", ha reiterado.

Al hilo de esto, se ha señalado la contratación de más de 100 médicos que no tienen la especialidad de medicina de familia y comunitaria como médicos de Atención Primaria y del 061. "Tienen que hablar con nosotros porque entendemos que estamos muy legitimado par decir que esto sí y esto no", ha manifestado.

Recuperar el prestigio del médico de pueblo

Dos médicos de Atención primaria para un municipio de cerca de 4.000 habitantes. Esa es la realidad que se vive en San Mateo de Gállego y que ha manifestado Raúl Vallés, coordinador del centro de salud de Zuera.

Vallés ha reiterado la puesta en valor y la recuperación del prestigio "perdido" del médico del pueblo. De esta manera, también ha señalado la necesidad de que esto se manifieste en la docencia y no haya una falta de médicos en el mundo rural. "Para mostrar la realidad de la Atención Primaria rural, los estudiantes y residente también han de conocer bien nuestro medio", ha señalado.

Por ello, ha manifestado que para todo ello ocurra la "adminsitación ha de actuar, tomar decisión y cambiar condiciones laborales -continúa- ha de potenciar el mundo rural para que se llene y para que no se vacíe más", ha concluido.