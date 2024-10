Juan, aragonés en la Comunidad Valenciana: "Tenemos dos trabajadoras que ni siquiera han podido salir de casa"

Juan Cortel, nacido en el municipio turolense de Mora de Rubielos, es uno de los aragoneses que ha vivido desde la Comunidad Valenciana la tragedia provocada por la DANA. A sus 72 años, pocas veces había visto la ciudad de Valencia como ayer. "Hay muy poca gente en la calle. Me asomo por la ventana y no hay ni cien personas. Está todo vacío", explicaba.

Él regenta junto a su mujer la pastelería Dulces Martín, instalada desde hace ocho décadas en el número 18 de la calle de Xàtiva. "En la ciudad llovió bastante, pero nada comparado con lo que cayó en los pueblos de alrededor. Tenemos dos empleadas que no han podido venir a trabajar. Eran de los pueblos más afectados y ni siquiera han podido salir de casa. Una de ellas no tenía ni comida", agregaba.

También han sido horas de mensajes y llamadas para comprobar cómo estaban los amigos. "Uno de ellos, el boticario de San Antonio de Requena. Se ha tenido que quedar en la farmacia y su mujer, que trabaja en el hospital de Requena, tampoco ha podido salir", indicaba. Su propia hija, residente en Zaragoza, le llamó preocupada nada más ver lo que estaba sucediendo para comprobar que estaban a salvo.

Entre los clientes no ha habido otro tema de conversación. "Desde la Generalitat nos han pedido a todos que, si no era esencial, no saliésemos a la carretera. La gente ha cumplido con creces. Parecía que estábamos en una ciudad fantasma", exponía.

Aunque en este tipo de catástrofes lo material pasa a un segundo plano, Cortel cree que las consecuencias de la DANA se van a notar, y mucho, en su negocio. "Estamos al lado de la estación y el hecho de que no funcionen los cercanías nos va a terminar afectando. Ahora venían días buenos con la venta de huesos de santo, pero veremos qué pasa. Los trenes van a tardar por lo menos seis o siete días en volver a la normalidad", razonaba.

Para que el conjunto de la Comunidad se recupere, sin embargo, hará falta mucho más tiempo. "Esto no va a ser cosa ni de un día ni de dos. Hay mucha tristeza. Por el momento, nadie se atreve a dar plazos. Seguiremos atentos a las noticias", decía.