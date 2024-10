La oposición pide a Azcón que se deje de "excusas" y empiece a negociar ya el presupuesto de Aragón de 2025

Los partidos de la oposición instan a Jorge Azcón a "dejarse de excusas" y empezar a negociar ya el presupuesto de Aragón para 2025. Desde Vox, Aragón-Teruel Existe y el PAR critican que el dirigente popular ligue las cuentas de 2025 al fondo de compensación y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y recalcan que "no hay tiempo que perder". Especialmente si se quiere que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Este martes, el propio Azcón aseguró que "no pasa nada" por esperar "una semana o dos" hasta tener la certeza de que el Gobierno de España compensará la pérdida de hasta 87 millones de euros por la despoblación. De hecho, apuntó que sacar adelante las cuentas antes de conocer si se dispondrá de esa cantidad sería "quitar fuerza" a una reivindicación "justa" en la Comunidad.

El presidente aragonés cifró en 400 millones las partidas en el aire entre esos 87 millones y el margen con el que podría contar la Comunidad si se termina aprobando el 0,5% de déficit. “Un presupuesto de unos 9.000 millones de euros cambia radicalmente con 400 millones más o menos. No es solo una posición política, sino técnica, condicionada por los intereses de nuestra Comunidad”, valoró.

Por ello, no será hasta la aprobación del techo de gasto por parte Ejecutivo central cuando el Gobierno del PP comience a “impulsar” los presupuestos de la Comunidad. “Aunque retrasemos en algo la aprobación, lo que estamos defendiendo es una reivindicación justa y merece la pena. No lo hacemos por capricho, sino porque creemos que hay que defender Aragón”, añadió.

Sus palabras, sin embargo, están lejos de convencer a Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR, partidos con los que contó en 2023 para sacar adelante las cuentas del presente ejercicio. Para el exvicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, Azcón se está dedicando a "echar balones fuera". "Es una irresponsabilidad tremenda. No se pueden fiar cerca de 9.000 millones de euros al fondo de compensación. Para nosotros, es una gran excusa", afirma.

El portavoz de Vox cree que el presidente "pone siempre la pelota en el tejado de otros". "A nosotros nos dijo que si no apoyábamos el presupuesto no había bajada de impuestos, y ahora dice que si no hay Presupuestos Generales del Estado no empieza a negociar. No asume su responsabilidad, me parece gravísimo", opina.

Desde Aragón-Teruel Existe también muestran sus dudas. "El objetivo de garantizar que Aragón no pierda esos 87 millones debido a la bajada de población relativa en relación al conjunto del Estado nos parece bien, pero el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de presentar los presupuestos de 2025", dice su portavoz, Tomás Guitarte.

A su juicio, condicionarlos a obtener la certeza de recuperar ese dinero es una excusa, dado que "no hay ningún compromiso real por parte del Gobierno de España". "A estas alturas del año no se ha iniciado ninguna negociación de cara a los presupuestos. Ya vamos tarde", agrega.

Alberto Izquierdo, del PAR, también es claro. El portavoz cree que las cuentas de 2025 no pueden depender de Madrid. "Al final, Aragón es una comunidad autónoma con un gobierno autónomo. El presupuesto se tiene que poner en marcha, hay que empezar a trabajar y negociar. Es el momento de comenzar a hablar sin ninguna duda", recalca.

¿Y en Zaragoza?

En Zaragoza tampoco hay señales del presupuesto. Antes, de hecho, hay otro escollo: las ordenanzas fiscales. En la última comisión, Vox votó con la izquierda para que el recibo de la basura no subiera más allá del IPC, decisión que hizo que el gobierno de Natalia Chueca retirase del orden del día la bajada de dos puntos del impuesto de plusvalía que persiguen los de Julio Calvo.

El propio portavoz admite que todavía no han empezado a hablar del presupuesto, y que estas próximas semanas serán claves para ver si la negociación de las ordenanzas se desbloquea "o se bloquea definitivamente". Por ahora parece que hay buen entendimiento y que Vox podría lograr esa rebaja de dos puntos de la plusvalía, pero el Ayuntamiento tiene que hacer cuentas y ver hasta dónde llegará la merma, cifrada en unos dos millones de euros por la propia formación.

Lo que esta claro, dice Calvo, es que estando a finales de octubre toca sentarse a hablar "lo antes posible". "Tendríamos que empezar pronto. En los últimos años no hemos sido capaces de que el presupuesto entrara en vigor el 1 de enero y este va a pasar lo mismo", señala.