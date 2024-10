Marta Castillo, la zaragozana que viajará a la Antártida en vela: "Mi padre también lo hizo tras superar su cáncer"

Marta Castillo, zaragozana de 50 años, es una de las cinco mujeres que participará en el Reto Pelayo 2024, que este año consiste en una expedición en vela a la Antártida. Su viaje comenzará el próximo 22 de noviembre, un desafío que simboliza "la superación y la esperanza", tal y como lo define ella, tras superar un cáncer de mama.

Fue a finales de 2017 los médicos le detectaron un tumor en la mama derecha. "Me hicieron una punción, que salió no concluyente. Entonces me operaron, para quitarme el bulto y, tras analizarlo, descubrieron que era benigno. Aunque, por prevención, entré en protocolo de revisiones cada seis meses", cuenta.

Tuvo tres revisiones, hasta que un año y medio después le encontraron otro tumor en el mismo pecho. "Este ya no era bueno, era maligno. Fue entonces cuando me diagnosticaron de cáncer de mama. El 15 de julio de 2019", señala.

Asegura que, gracias al protocolo y las citas médicas cada cierto tiempo, "solo habían pasado seis meses de crecimiento y, con una tumorectomía, fue suficiente a pesar de ser un tipo de cáncer muy agresivo". Marta se define como una mujer "con mucha suerte", no solo por haber superado la enfermedad, sino también por el apoyo y cariño que recibió durante todo el proceso: "Tengo una familia maravillosa", afirma.

El apoyo familiar

Sus hijos tenían 16, 14 y 12 años cuando Marta le puso "nombres y apellidos" a la enfermedad. Dice que los tres "estuvieron fantásticos". De hecho, el recuerdo que tiene de aquellos años es de "mimos, risas y cuidados continuos".

El resto de su familia, añade que "lo hizo exactamente igual de bien". Su padre, al conocer los resultados de la prueba, le aseguró a Marta que "no estaba sola, ni lo estaría en ningún momento del proceso".

Y, según la aragonesa, así fue: "No me han dejado nunca, siempre me han sostenido. Tengo una familia maravillosa", repite. Ahora, Marta sigue teniendo revisiones cada seis meses y tiene un tratamiento hormonal. Una atención que, para ella, es "esencial" y agradece la atención que dedican los sanitarios a todos los enfermos. "Tenemos una sanidad pública que es una maravilla en este aspecto", confirma.

La siguiente prueba la tiene en diciembre, aunque la pospondrá hasta enero para cumplir uno de sus sueños: "Hacer la misma ruta que hizo mi padre hace 14 años en la Antártida", señala.

Para contar el pequeño homenaje que hará este invierno por su padre, y por ella misma, Marta se remonta hasta el 2009, "cuando a él le diagnosticaron un linfoma". Una vez superada la enfermedad, "decidió recorrer la ruta que yo voy a emprender en unos días, porque era su sueño".

De hecho, la pasión de esta mujer por la vela y el mar viene por su infancia. "Mi padre me llevaba con él en sus navegaciones. Fue quien me enseñó todo y quién me hizo amar este deporte", recuerda.

Marta en un barco, durante su entrenamiento para el reto. E.E Zaragoza

Ahora, 14 años después, está a punto de vivir la misma aventura que él y todo por la insistencia de su hija pequeña en que se apuntara al Reto Pelayo 2024. "Me dijo que tenía la intuición de que este año el deporte sería de vela. Yo no sabía que deporte sería, pero le hice caso y me apunté con la esperanza de que fuera ir en barco. Tenía razón y, de entre 538 mujeres que enviaron su solicitud, fui una de las elegidas", explica.

La llamada

"Recibir la noticia fue una ilusión tremenda. Había mucho trabajo detrás, muchas ganas y preparación", rememora. Tras meses de entrenamiento y una prueba de navegación en el Pantano de San Juan (Madrid), solo cinco candidatas fueron elegidas. Marta asegura que, en el momento que recibió la llamada, no podía ocultar su emoción: "Fue increíble".

A partir de entonces, su vida cambió de nuevo. Menciona que siempre ha sido muy deportiva, "también durante la enfermedad". Suele entrenar seis días a la semana, aunque a esta rutina estos últimos meses le ha añadido la navegación los fines de semana.

Desde mayo, cuando hizo la primera selección del reto, Marta ha estado viajando a Santander (donde vive su hermano) y a Barcelona (con su pareja) para practicar. Es aquí donde vuelve a mencionar el amor y el agradecimiento que siente hacia todos sus familiares: "Nada más decirle que me habían seleccionado mi hermano se puso a buscarme barcos para poder navegar. La verdad es que la gente se ha portado fenomenal y me han abierto las puertas de sus embarcaciones sin pegas", señala.

Una responsabilidad que ha compatibilizado con su vida familiar y el trabajo. Durante este tiempo también ha completado su formación náutica: "Tenía ya la titulación del PER, el Patrón de Embarcación de Recreo, y ahora me he sacado también el de yate. Ha sido sacrificado, pero muy ilusionante", confirma.

El reto no solo implica la emoción de navegar hacia la Antártida, sino también un riguroso entrenamiento. Marta, que vive en Zaragoza, ha estado viajando a Santander y Barcelona para entrenar. A pesar de sus responsabilidades como madre y trabajadora, ha logrado compaginar su vida diaria con el entrenamiento, y ha completado su formación náutica.

A medida que se va acercando la fecha de partida, Marta dice que siente una mezcla de emoción y nerviosismo. "Tengo muchas ganas de subirme al avión y al barco", afirma. La expedición a la Antártida no solo representa un desafío físico, sino también una oportunidad para demostrarse a sí misma que "está viva y puede con todo".

En menos de un mes, comenzará junto a sus otras compañeras una travesía "inolvidable". Motivo por el cual este lunes ha sido recibida por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien le ha trasladado "la gratitud de todos los zaragozanos", y este martes por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández Martín.

Y mientras se prepara para enfrentarse al frío, que le preocupa por ser "muy friolera, y a las condiciones meteorológicas del océano, dice estar contando los días para emprender el viaje. "Sé lo que puedo esperar, porque mi padre realizó esta misma expedición. Vamos a comer mal, a dormir mal, y cuando crucemos el paso Drake, el barco se sentirá como una batidora. Es muy probable que nos mareemos, pero todo eso es parte de la experiencia, anuncia emocionada.