Nolasco (Vox) exige disculpas al director de Despoblación por insinuar que "no había hecho nada" en esta materia

Vox ha reclamado “disculpas públicas” del director general de Despoblación, Alberto Casañal, por “mentir” en su comparecencia en las Cortes al insinuar que, a su llegada al Ejecutivo en agosto, no había ningún expediente en marcha. Desde el Departamento de Fomento se ha emitido un comunicado lamentando “cierta imprecisión” en las palabras de Casañal, asegurando que “no tiene inconveniente alguno” en pedir “las disculpas requeridas”.

En este sentido, Nolasco ha defendido la gestión del que fuera su departamento hasta el pasado mes de julio. “En despoblación quizás hemos hecho la gestión más heroica y más completa que se ha hecho nunca en la DGA, y sin funcionarios. Los dos jefes de servicio que hay ahora y la secretaria del director general vinieron una semana sólo antes de que nos fuéramos del gobierno”, ha sostenido el exvicepresidente de Aragón.

Ante ello, Nolasco ha manifestado que el nivel de ejecución del Departamento ha sido “igual o superior” que el resto de las consejerías, “con la diferencia de que nosotros no teníamos ni un solo funcionario más allá del puesto del director general y del secretario general técnico”. “Ha echado por tierra el buen nombre de todas las personas que hemos trabajado en nuestro departamento y no lo voy a permitir. Pedimos unas disculpas públicas del señor Casañal y, si no las tenemos, vamos a pedir el cese”, ha afirmado.

Tras esta rueda de prensa, el Departamento de Fomento ha publicado un comunicado donde, aparte de pedir las disculpas, “respalda” el trabajo realizado desde el inicio de la legislatura por los distintos responsables de Despoblación. “Un trabajo que se traduce en 12 millones de euros para nuestros municipios, algo que ha sido posible por la labor realizada por Vox desde el Gobierno y cuya senda ha continuado avanzando en estos meses de Gobierno en solitario”, han expuesto.

De hecho, desde el Departamento de Fomento se considera que la principal dificultad se encuentra en la “falta de los recursos humanos necesarios” en la Dirección General que “ha impedido, hasta el momento, poder gestionar todas las ideas y proyectos”. “El éxito de las diferentes ayudas que han llegado a nuestros municipios se debe también al denodado esfuerzo de los escasos, pero eficientes, funcionarios con que cuenta la Dirección General”, han añadido.