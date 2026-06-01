El 'Parque Jurásico' de la vida real cumple 25 años: Dinópolis hace de la fiebre por los dinosaurios el motor de Teruel

Mar Jurásico es una de las últimas novedades de Dinópolis. E. E.

Los amantes de los dinosaurios y 'Parque Jurásico' tienen en Teruel su particular Isla Nublar. Se trata de Dinópolis, un parque temático único en su especie que este lunes cumple 25 años como un referente internacional en el ocio y la divulgación científica.

Solo en él se puede ver cobrar vida a un temible Tiranosaurio rex, sumergirse en las profundidades de los mares prehistóricos o dejarse impresionar por el colosal Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande de Europa y uno de los mayores de todo el mundo.

Nacido en 2001 como una rompedora y arriesgada propuesta de ocio familiar, el parque ha conseguido convertir la 'fiebre por los dinosaurios' y la paleontología en un auténtico motor turístico y económico para Teruel.

Tanto que ha sido capaz de impulsar la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios de toda la provincia.

En estos 25 años ha atraído a miles de visitantes a una ciudad que apenas supera los 37.000 habitantes y a una provincia de poco más de 137.000.

En total han pasado por él más de 4 millones de personas y, lejos de tocar techo, tiene ya la mirada puesta en una nueva ampliación que dará más motivos para volver al pasado.

Gracias al trabajo que allí se hace, Teruel se ha colocado en el top internacional de los descubrimientos paleontológicos.

En estos años se ha desenterrado mucho, pero la sensación, cuenta su gerente, Higinia Navarro, es que queda muchísimo más por descubrir.

La prueba es su Museo Paleontológico, un referente de escala internacional que ha atraído las miradas de equipos científicos de primer nivel de Europa y Estados Unidos.

En él hay desde réplicas hiperrealistas de dinosaurios dignos de las mejores películas de Spielberg hasta fósiles reales encontrados en estas más de dos décadas en la provincia de Teruel.

El gran hito fue el hallazgo del Turiasaurus, de nada menos que 30 metros de largo y 40 toneladas de peso, en 2003.

El descubrimiento, a cargo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis en Riodeva, definió un nuevo grupo de dinosaurios gigantes, haciendo, incluso, que Teruel se convirtiera en portada de la prestigiosa 'National Geographic'.

El parque ha experimentado una profunda transformación en este tiempo. Si en sus inicios se necesitaban apenas una hora y media o dos horas para verlo de principio a fin, ahora se requieren no menos de siete u ocho.

Y eso, sin contar con sus otras siete subsedes, entre las que destacan Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins; Mar Nummus (Albarracín), Valcania (Ariño) o Legendark (Galve).

En esta última, cuyo contenido acaba de ser totalmente renovado, se encontraron los restos del Aragosaurus, el primer dinosaurio definido en España.

Las instalaciones han ido adaptándose a los cambios en el sector turístico y del ocio con la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos espectáculos de animación y recorridos temáticos que permiten seguir sorprendiendo al público y dar motivos para revisitarlas a quienes estuvieron ya hace una o dos décadas.

"Hay gente que vino cuando abrimos y que ahora vuelve con sus hijos. Dinópolis se puede disfrutar independientemente de la edad y de tu formación a nivel científico o paleontológico. La inmensa mayoría de los visitantes nos dicen que han encontrado mucho más de lo que esperaban encontrar", cuenta Navarro.

El ejemplo más reciente de ese crecimiento y la búsqueda constante del "efecto novedad" es 'Mar Jurásico', un recorrido inmersivo 'en batiscafo' que transporta al visitante a las profundidades de los mares prehistóricos mediante efectos especiales de agua y luz y la recreación de impresionantes reptiles marinos como los plesiosaurios o los mosasaurios.

Uno de los ejemplares de 'Mar Jurásico', en Dinópolis. E. E.

Cada detalle está cuidado al milímetro, y más allá de licencias puntuales para el disfrute de los más pequeños, asombra la exactitud y el rigor con el que cada especie, animal y vegetal, aparece representada en el parque y sus atracciones. Nada está hecho por casualidad.

"Todo está avalado por el equipo científico de paleontólogos de la Fundación Dinópolis. Esa combinación de diversión, experiencia, ciencia y ocio es la base del éxito", resume la directora.

Otro de los puntos que más impresiona es Tierra Magna, un 'paseo de la fama' con dinosaurios a escala real en el que no faltan el Turiasaurus y los ejemplares más conocidos por niños (y no tan niños).

La gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, en el particular 'paseo de la fama' del parque. E. E.

"También tenemos 'El último minuto', un recorrido en barca en el que, a través de animatrónicos, se va explicando la evolución del género homo", detalla la gerente.

Para celebrar sus bodas de plata, el parque ha puesto en marcha una curiosa promoción.

Los nacidos en 2001 podrán entrar gratis cualquier día de la temporada 2026. Y es más, quienes nacieran aquel 1 de junio de hace 25 años podrán hacerlo sin coste "toda la vida".

Un proyecto incuestionable

Dinópolis fue en sus inicios hasta demasiado novedoso y pionero. En los años 90, cuando comenzó a fraguarse, en España no había nada igual, pero esa ilusión se ha ido traduciendo en hechos sólidos que lo han convertido en un proyecto incuestionable que va mucho más allá de Aragón.

Hasta un 31% de los visitantes de 2025 procedían de Comunidad Valenciana, mientras que otro 13% llegó desde Cataluña y un 12,7%, de la Comunidad de Madrid.

El parque destaca por combinar ocio y divulgación para todas las edades. E. E.

Actualmente, solo para abrir Dinópolis se necesitan 73 empleados, aunque en temporada alta la plantilla alcanza los 130.

Ese pico está ya a la vuelta de la esquina, ya que desde el 29 de julio, el parque pasará a abrir todos los días sin interrupción.

Un futuro por escribir

Si la primera gran ampliación tuvo el mar como eje, la segunda, en la que ya se trabaja, tendrá la tierra como protagonista, y el plan director incluye incluso una tercera centrada en el aire.

En la más inmediata habrá desde un nuevo recorrido temático a un pabellón multiusos que permitirá albergar nuevas propuestas para todos los públicos.

El T rex sigue siendo la gran estrella del parque. E. E.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer para divulgar a través de espectáculos. Tal y como venimos haciendo desde el inicio en el parque, queremos seguir trabajando en esa línea en la futura ampliación", adelanta Navarro.

Aunque todavía es pronto para entrar en más detalles, la gerente promete que mantendrá las señas de Dinópolis y perseguirá el que ha sido siempre su mayor objetivo: sorprender y seguir emocionando al gran público a través de la divulgación científica.