Azcón defiende la 'prioridad nacional' de los ataques de Sánchez: "Es él quien crea una España de segunda"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha defendido este viernes la 'prioridad nacional' pactada con Vox de los ataques de Pedro Sánchez, que ha asegurado desde Chipre que los pactos PP-Vox "violan" la Constitución.

"Se están haciendo lecturas políticas interesadas. Es mentira que vaya a haber españoles de primera y de segunda. Que lo diga Sánchez cuando él está dando un sistema de financiación privilegiado para que los independentistas catalanes tengan más medios que Aragón... No es de risa porque indigna", decía en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

Para el barón popular, es el presidente del Gobierno el que está creando una España de primera y de segunda. "En este debate quiero dejar una cosa absolutamente clara: quien habla únicamente de 'prioridad nacional' cuenta una parte sin contar el todo. Siempre se actuará de acuerdo a la legalidad, a la Ley de Extranjería y a la Constitución", recalcaba.

En este sentido, recordaba que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre extranjería, por lo que cualquier concepto estará "de acuerdo a la legalidad vigente".

"Ningún expediente, ningún punto del orden del día del Consejo de Gobierno se aprobará sin un informe favorable de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que velarán por el cumplimiento de la legalidad como han hecho siempre", insistía, como ya hiciera al confirmar el acuerdo con Vox.

"De lo que deberíamos hablar es de cuáles son los criterios dentro de la legalidad española que podemos modificar en el futuro", completaba en la entrevista.

Azcón no ha ocultado que al no tener mayoría absoluta no podrá desarrollar su programa electoral al 100%. "Lo llevo explicando meses, ya antes de las elecciones. Habrá que buscar tres requisitos: legalidad, competencias y mínimo común denominador. No es lo que piensa uno u otro", comentaba.

También ha acusado a la izquierda de "generar miedo" con Vox. Ya lo intentaron en mayo de 2023, ha recordado, y todo lo que auguraban sobre los derechos de las mujeres y los migrantes "no ha ocurrido".

"El miedo ya no influye en la política. Ya nadie cree a Sánchez cuando habla de españoles de primera o de segunda tras todas las decisiones que ha tomado para romper la igualdad de los españoles. Ahora tampoco les va a funcionar. Hay un estado de derecho y las leyes se cumplen a rajatabla", explicaba.

Tampoco ha ocultado que si Vox no cumple su palabra y no aprueba cuatro presupuestos en los próximos cuatro años volverá a convocar elecciones: "Se respetará la democracia. No puede ser que no tengas el aval del legislativo y te agarres al sillón", afirmaba.

Azcón será investido la próxima semana con un objetivo "prioritario con mucha diferencia": mejorar Aragón y la vida de los aragoneses. Lo hará con un Vox más peso en el Ejecutivo, una secuela del Gobierno de 2023 llamado a definir el futuro de la Comunidad.