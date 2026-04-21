El juez del 'caso Forestalia' reclama más información a la DGA, el Inaga y Sarga para aclarar los vínculos de la trama

El juez del 'caso Forestalia', Juan José Cortés, ha emitido un nuevo auto en el que reclama más información tanto al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón como al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), a la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) y a la Sociedad pública estatal Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec).

El magistrado entiende que estas nuevas diligencias, solicitadas al tribunal por el partido político Vox y el grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, “pueden arrojar luz y aclarar las diferentes relaciones entre las personas físicas y jurídicas implicadas en la presunta organización y las conductas de los mismos para determinar su reprochabilidad penal o no, aclarar el comportamiento seguido desde el INAGA y si, efectivamente –o no-, hubo ese modus operandi que se le reprocha de favorecimiento hacia el Grupo Forestalia”.

"Estamos en fase de análisis de todo lo aprehendido, lo que nos permitirá confirmar o desmentir propiamente todas las sospechas, y más allá de sospechas, indicios racionales de criminalidad, por lo que en este estadio procesal, encajan adecuadamente las diligencias que ahora se resuelven", dicen desde el juzgado turolense.

Además, señalan que "es evidente que por el volumen e intensidad de las diligencias que ahora se acuerdan, y la necesidad de su ulterior estudio y análisis, nos hace ya representarnos que esta fase de la instrucción va a durar más aún, de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado".

También indica que "es evidente que, de toda la información que se obtenga gracias a las diligencias ahora acordadas, se dará traslado a la UCOMA, para que emita el correspondiente informe pericial que contextualice toda ella”.

Entre las diligencias acordadas, el juez requiere a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para que informe al Tribunal de Instancia sobre las fechas de cese y nombramiento de la jefa de Gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Ana Cristina F.G.; y del jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información de INAGA, Alberto P.F., así como las funciones que desarrollaba.

Al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) le pide que informe con detalle sobre los proyectos de energía eólica que conforman el denominado “Clúster del Maestrazgo” (criterios de asignación de expedientes, servicios de consultoría en la tramitación de expedientes, contratos licitados con indicación de quienes fueron los adjudicatarios, importe de las adjudicaciones, plazos de ejecución…).

En lo que respecta a la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), le solicita que informe de los encargos de ejecución recibidos del INAGA en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del denominado “Clúster del Maestrazgo”, así como las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de SARGA que emitieron informes de consultoría ambiental.

A Tragsatec le insta a informar sobre los encargos de ejecución recibidos del INAGA referidos a proyectos de energía eólica del denominado “Clúster del Maestrazgo”.

Toda esta documentación e información, subrayan desde el juzgado, está relacionada con un total de 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.