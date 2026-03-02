Aragón termina de vacunar contra la Dermatosis Nodular Contagiosa: inmunizadas más de 18.000 vacas

Aragón sigue la lucha contra la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón finalizará este lunes la vacunación de más de 18.600 cabezas de ganado bovino de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Boltaña (Huesca).

Esta iniciativa llega con el plan de inmunización de esta enfermedad tras la detección del primer foco en la localidad de Borrastre, Huesca. Así, se garantiza la protección de la totalidad de la cabaña bovina del área afectada y se refuerza la llamada zona tampón, destinada a evitar la propagación de la enfermedad.

De esta manera, en los próximos días se completarán también las vacunaciones en las OCAS de Sabiñánigo y Jaca.

Medidas establecidas

Además de la vacunación, se mantienen en vigor las actuaciones y restricciones en los radios de 20 y 30 kilómetros —hasta 50 kilómetros— alrededor del foco detectado el pasado viernes.

Entre las restricciones establecidas se incluyen la prohibición de mercados, ferias y cualquier concentración de animales. También se llevará a cabo la prohibición de movimientos de animales desde y hacia la zona de restricción.

Así, estas limitaciones permanecerán activas durante 45 días desde la detección del último caso confirmado.

Sin embargo, ante estas medidas se contemplan "excepciones muy tasadas" siempre bajo supervisión veterinaria y cumpliendo rigurosos requisitos de bioseguridad, según indica la DGA en un comunicado.

De este modo, las condiciones obligatorias para estos movimientos son la "aplicación de medidas de bioseguridad en explotación, carga, descarga y transporte, desinsectación de vehículos y uso de desinfectantes o repelentes en los animales, itinerarios designados por vías principales alejadas de otras explotaciones, autorización previa de la explotación de destino y examen clínico completo de todos los animales de la explotación".

Además, se llevarán a cabo otros movimientos desde las zonas de protección y vigilancia con la limpieza, desinfección obligatoria del matadero antes de nuevas entradas o sacrificio de algunos de estos animales.

Todas estas son medidas que tienen como objetivo contener el foco, proteger al conjunto del sector ganadero aragonés y garantizar la trazabilidad y seguridad sanitaria del ganado.

En este sentido, el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación mantiene un seguimiento permanente y continuado de la situación.