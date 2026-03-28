El truco de los expertos para no verse afectado por el cambio de hora: "Hay que acostarse de 15 a 30 minutos antes"

El cambio de hora que se producirá del sábado 28 al domingo 29 de marzo adelantará los relojes una hora (las 2:00 h serán las 3:00 h) y también alterará el reloj biológico de los alicantinos.

Este simple cambio horario puede afectar a miles de ciudadanos de la provincia de Alicante de forma más intensa de lo que parece.

Esto se debe a que el organismo funciona siguiendo los ritmos circadianos, que regulan procesos esenciales como el sueño, la producción hormonal, la temperatura corporal o los niveles de energía. Cuando se modifica la hora oficial, esos ritmos se ven alterados.

Según datos de la empresa especializada en el cuidado de la salud noVadiet, tres de cada cuatro personas afirma experimentar efectos negativos con el cambio de hora.

Los síntomas, aseguran, pueden ser similares al jet lag, con dificultades para dormir, cansancio acumulado o menor capacidad de concentración.

Sonia Clavería, médica de familia del departamento técnico de noVadiet, señala que "el cambio horario puede generar un pequeño desajuste en el reloj biológico, especialmente en personas con rutinas muy estructuradas o con mayor sensibilidad a las alteraciones del sueño, así como en niños y ancianos".

"No obstante, el organismo recupera su equilibrio de forma natural en pocos días, pero para facilitar esa adaptación se recomienda mantener ciertos hábitos saludables que pueden ayudar a minimizar los pequeños síntomas relacionados con el cambio de hora", sostiene.

Durante ese periodo es habitual que algunas personas tengan dificultades para conciliar el sueño, se despierten antes de lo habitual o experimenten un descanso menos reparador.

Este desajuste es más evidente en el cambio al horario de verano, cuando el reloj se adelanta y el cuerpo siente que se le “resta” una hora de sueño.

Así, "la falta de un descanso reparador suele reflejarse en los niveles de energía que tenemos al día siguiente. Con el cambio horario es habitual tener una sensación de cansancio persistente o menor capacidad para sobrellevar nuestra rutina diaria", indican desde la compañía.

Los expertos recomiendan adaptar poco a poco los horarios de sueño antes de que se produzca el cambio de hora.

"Algo tan sencillo como adelantar la hora de acostarse de 15 a 30 minutos los días previos hace que el organismo reaccione mejor", concluyen desde noVadiet.