¿Por qué la Comunidad Valenciana no encuentra médicos para cubrir las vacaciones en verano?

El pasado miércoles 15 de julio, el nuevo conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Miguel Mínguez, informó de que está elaborando "un plan individualizado en cada territorio para cubrir las vacantes de médicos en el periodo vacacional, optimizando los recursos y creando sinergias estratégicas interdepartamentales ante la falta de facultativos".

La frase clave de la comunicación de Mínguez es que "no disponemos de más" facultativos. Un verdadero problema para una comunidad autónoma que prevé vivir un verano de récords turísticos tras dos años de pandemia.

Pero sobre todo, un problema que se veía venir porque han sido muchas las informaciones sobre la falta de médicos en localidades como Torrevieja, La Vila (Benidorm) o Vinaroz, incluso antes del verano.

La anterior consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya reconoció antes de pandemia que no hay médicos en las bolsas de trabajo. Pero no se hizo nada. De hecho, explican desde los sindicatos, la Comunidad Valenciana ha sido la última en sacar su plan de sustituciones que pasa por redistribuir a los médicos del interior hacia la costa.

"Todos los sanitarios tienen derecho a vacaciones y no tenemos en las bolsas de trabajo facultativos de reposición", dijo el miércoles el conseller, reconociendo que "se ha tardado un poco más en hacer el plan", ya que se ha tenido que hacer "un gran esfuerzo para gestionar desde la interterritorialidad"

Y casi como un eufemismo, manifestó que se hará un "esfuerzo solidario" para atender a la máxima población en áreas con menos recursos que lo van a necesitar, por aumentos poblacionales, que se multiplican por 10 o por 20 en zonas como Torrevieja o Peñíscola.

Imprevisión

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), Hermann Schwarz, asegura que la situación responde a "una falta de previsión durante muchos años. No se aplican soluciones y las plantillas se han estirado como un chicle. Algo que con la pandemia ha terminado reventando".

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM), Víctor Pedrera, afirma: "No es un problema estructural, es un problema de falta de planificación. Y no de este conseller, sino de la anterior, que no hizo sus deberes. Ya en el mes de mayo estábamos viendo que iba a suceder y no se ha hecho nada".

"En toda España se ha estado usando una gran bolsa de médicos parados cuando se ha necesitado, pero esa no puede ser la solución", insiste Schwarz. "Es un error conceptual al que nos hemos acostumbrado que precariza el trabajo de muchos profesionales", añade.

Pedrera asegura también que los problemas pueden extenderse: "Si la decisión va a ser desvestir un santo para vestir a otro y concentrar recursos en el litoral, pagando peonadas, al final se desatenderán las comarcas interiores. El problema va a seguir ahí".

"Lo que esperamos es que no les lleven de la orejas, porque cualquier traslado tiene que ser voluntario. estaremos vigilando. La sanidad valenciana necesita un colchón que no se ha creado, para cuando ocurren estas situaciones, que se sabe van a ocurrir. Y hay que hacer las cosas en tiempo y forma", comenta Pedrera.

Schwarz también recuerda que otra de las soluciones erróneas que se han venido utilizando es el cierre de servicios como los quirófanos. "Eso palaza los problemas, incrementa las listas de espera y disminuye la calidad asistencial. Hay que tener mucho cuidado".

"Tampoco vale que el trabajo de los que se van de vacaciones lo asuman quienes se quedan. La sobrecarga de trabajo incide en la salud del médico y provoca más agresiones de pacientes. Al final tenemos una plantilla agotada. En otras comunidades se ofrecen soluciones como el contrato de módulos por las tardes, aquí no", resume el presidente colegial.

Jubilaciones

"En cinco años nos vamos a jubilar todos los médicos que entramos en los años 90, cuando se produjo el mayor pico de contrataciones de la sanidad pública valenciana. En sitios como el centro de salud de San Blas nos vamos a jubilar el 60% de la plantilla", advierte Pedrera.

Y Schwarz añade: "Al final, médicos que se podrían jubilar a los 70 años se van a ir antes por agotamiento y hastío. Y los jóvenes tienen todo su derecho a buscarse la vida si no es aquí, en otras comunidades que les ofrezcan mejores condiciones".

"Necesitamos despolitizar la sanidad, llegar a una gran acuerdo entre todos para buscar soluciones que funcionen", apela el presidente del Colegio.

El sindicato Csif lamentó que la Administración argumente de nuevo falta de profesionales como excusa para ocultar por su “carencia de planificación” y por “no ofrecer unas condiciones adecuadas a su personal”.

Consideraron "impresentable" que a mitad de junio Conselleria todavía no haya comunicado qué refuerzos ha planificado para cubrir las vacaciones de su personal y que, además, señale que hasta finales de la próxima semana no lo hará.

