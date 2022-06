Así viven los nómadas digitales en el único 'coliving' de Jávea: desde 25 euros la noche

Algunos huéspedes de 'Sun and Co' comparten un espacio común.

De septiembre a junio, un espacio 'coliving' que durante los meses de verano (julio y agosto) se convierte en un hotel. Sun and Co en Jávea es uno de los destinos favoritos de los nómadas digitales en Europa.

Vivir la experiencia del coliving es mucho más que compartir espacio de residencia y de trabajo con otras personas con un perfil profesional parecido al tuyo. Los nómadas digitales hacen de esta práctica su estilo de vida.

Como en el caso de Isabella Paiva, de 26 años, que lleva tres meses viviendo en España. Ahora está en Madrid, pero su primera experiencia en un coliving fue pasar una semana en Sun and Co Jávea. "Debería haberme quedado más tiempo", explica.

La magia del coliving

Paiva describe el nomadismo digital como la experiencia de trabajar mientras viajas. "No son vacaciones porque tienes que cumplir con tus responsabilidades laborales". La brasileña habla de buscar un equilibrio entre tu vida persona y laboral, mientras vives una experiencia diferente que te permite "aprender un idioma, conocer nuevas ciudades y nuevas culturas".

Ella desempeña el cargo de program manager en Ironhack, una escuela de tecnología y programación. Su trabajo le permite trabajar en remoto, lo que facilita que mientras trabaja pueda conocer otras ciudades del mundo.

El día de Isabella comenzaba en la cocina de Sun and Co, donde mantenía las primeras conversaciones con sus compañeros. Este lugar cuenta con diferentes espacios tanto privados como compartidos para que cada pesona elija donde quiere pasar el día. Las diferentes estancias de la casa, la celebración de reuniones familiares y las actividades programadas que realizan convierten Sun and Co en una pequeña comunidad.

En su caso, Isabella aprovechaba el tiempo libre antes de trabajar para ir a la playa, conocer la ciudad o compartir plan con algún otro nómada digital. "Mi consejo es que elijan el lugar donde se van a quedar de acuerdo con las pasiones que tienen en cuanto a gustos y pasatiempos se refiere", recomienda a otras personas.

Isabella Paiva en Jávea.

Sun and Co.

Sun and Co es desde uno de los principales espacios europeos de coliving y coworking. Abrió sus puertas en 2015 con la intención de salvar otro negocio, Youth Hostel Jávea. Dos amigos con experiencia en gestionar este tipo de espacios se unieron para crear esta pequeña comunidad.

Ahora mantienen un modelo de negocio híbrido. La marca Sun and Co se mantiene abierta de septiembre a junio, pero en verano no aceptan reservas. Los meses de julio y agosto se covierte en Youth Hostel Javea con una distribución del espacio totalmente diferente y con otro equipo de trabajo. De esta forma, consiguen pasar la temporada baja en Jávea dando alojamiento a nómadas digitales.

La cocina de Sun and Co.

El cofundador y gerente, Jon Hormaetxe, explica a EL ESPAÑOL que los huéspedes suelen quedarse de media unas tres semanas en el coliving. El perfil de los nómadas digitales es el de una persona con una edad de 33 años de media, que desempeña su trabajo en remoto y que proviene del norte de Europa o de Estados Unidos. Más mujeres que hombres y sobre todo programadores, diseñadores, gente que se dedica al marketing digital y hasta algún que otro couch.

Sun and Co ofrece diferentes opciones para quedarse. La más económica es la habitación compartida que está disponible a partir de 25 euros la noche si te quedas más de 30 días. La habitación doble son 33 euros la noche; a partir de 45 euros la noche, la habitación individual; 60 euros la noche la opción exclusiva.

