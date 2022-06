Un grupo de jóvenes lanza desde Alicante una plataforma de 'coliving' para conectar nómadas digitales

"El coliving es un estilo de vida". Lo dice Juan José Guillen, uno de los jóvenes fundadores de la start-up 'Wetoget', una plataforma que permite a los nómadas digitales encontrar espacios en los que vivir y trabajar en sintonía con diferentes personas con una situación afín es posible.

Hace solo unos meses desde que Alejandro Gómez Peregrina, Jaime Alonso Gómez, Javier Viota Navarro y Juan José Guillén pusieron en marcha sus habilidades y conocimientos para fundar oficialmente la plataforma 'Wetoget'. Ahora, solo tres meses después han lanzado una web, que cuenta con 12 espacios coliving de todo España.

Esta start-up ha sido seleccionada para participar en Llamp Ames 2022, el programa de mentorización avanzada de la Generalitat Valenciana. También es una de las finalistas de los premios Fundeun 2022. Asimismo, Wetoget ha sido seleccionado entre los ganadores del programa Explorer Santander X, por lo que el equipo viajará hasta Oporto para participar en la European Innovation Academy.

Un estilo de vida

Imagen de archivo de tres jóvenes que comparten coliving.

Las nuevas tecnologías, la subida del precio del alquiler y la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes de muchos países, ha hecho que la sociedad busque soluciones y cambie su forma de vida. A lo que se suma la subida del teletrabajo, sobre todo después de la pandemia.

Algunos expertos consideran el coliving la evolución del coworking. Si en el segundo diferentes personas comparten espacio laboral sin necesidad de trabajar en la misma empresa, en el coliving también se comparte lugar de residencia. En resumen, los colivings son espacios de convivencia y trabajo.

Estos espacios están enfocados al "perfil de los nómadas digitales, personas cuyo trabajo les permite elegir dónde viven durante el tiempo que consideren, ya que tienen la posibilidad de trabajar de forma remota", explican desde Wetoget. La start-up quiere convertirse en un fenómeno similar al de Booking o Airbnb, plataformas digitales líderes en gestión inmobiliaria.

La startup quiere que se entienda el verdadero concepto de coliving como comunidad, y que con la ayuda de todos los agentes del sector impulsen "un estilo de vida que dará mejoras en rentabilidad económica, social y en su apuesta por la sostenibilidad a España", explican en un comunicado.

Un 'enlace' al coliving

La página web de Wetoget está en marcha desde hace solo unos días. Sirve de enlace a los nómadas digitales para encontrar y comparar diferentes espacios de 'coliving'. Esta start-up alicantina cuenta con 12 espacios de toda España, que proporcionan sus servicios.

"Importa dónde y con quién, nosotros nos encargamos del cómo", es el lema de este marketplace. 'Sun and Co' en Jávea, 'MyCo Living Cabañal' en Valencia, 'MyCo Living La Eliana' en Valencia, 'Live it Ramblas' en Barcelona, 'Live it Gothic' en Barcelona y 'Live it Gran Vía' son algunos de los lugares disponibles. A finales de este verano, tienen previsto tener en marcha la app específica para conectar espacios coliving.

El responsable del modelo de negocio y la planificación estratégica del proyecto, Juan José Guillén, explica a este medio que el fenómeno del coliving va "en aumento", lo que explica que algún que otro constructor se esté planteando invertir en la construcción de estos espacios.

Los emprendedores tienen muy presente cuál es su objetivo a largo plazo: convertirse en el marketplace con mayor número de colivings en España a nivel internacional.

