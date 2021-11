La Comunidad Valenciana abre plazo para que los vacunados con Janssen reciban dosis de recuerdo

Las personas inmunizadas con la vacuna de Janssen en la Comunitat Valenciana podrán solicitar cita en los centros de salud para recibir una dosis de recuerdo para optimizar la protección contra el coronavirus a partir de este lunes 15 de noviembre.

La administración de esta dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus se hará en Atención Primaria. Las personas interesadas podrán pedir cita llamando o acudiendo al centro de salud, a través de la APP GVA+Salut o de la web de Sanidad (http://www.san.gva.es/cita_previa/citaprevia_general_cas.html). Adicionalmente, los equipos de vacunación de los centros de salud realizarán campañas de captación.

"Con la cita previa podemos programar la vacunación en los centros, evitamos las aglomeraciones y facilitamos que se pueda seguir de forma paralela con otros procesos de vacunación, como la gripe o las dosis de refuerzo para grupos de riesgo", ha señalado la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó el 26 de octubre incorporar una dosis de recuerdo con las vacunas de Pfizer o Moderna a aquellas personas que habían sido inmunizadas con Janssen. Esta recomendación se sumaba a la de administrar también una dosis de recuerdo a partir de los 70 años, a personas de grupos de riesgo y a residentes en centros de personas mayores.

En total, 210.886 personas recibieron la vacuna de Janssen en la Comunidad Valenciana. Por provincias, son 76.873 en Alicante, 36.866 en Castellón y 97.147 en Valencia. La dosis de recuerdo se administrará al menos tres meses después de haber recibido la vacuna de Janssen. Además, se podrá simultanear con la administración de la vacuna de la gripe, siempre y cuando la persona cumpla los requisitos para recibir también la vacuna antigripal.

Los colectivos para los que está indicada la vacuna contra la gripe son: personas de 65 años o más, quienes pueden sufrir complicaciones derivadas de la gripe o quienes pueden contagiarla a personas con alto riesgo de complicaciones, personas institucionalizadas, embarazadas y trabajadores/as de servicios públicos esenciales.

Tercera dosis

Respecto a la vacunación de la dosis de refuerzo frente a la Covid-19, en la Comunidad Valenciana han recibido esta dosis un total de 332.301 personas. Hasta el momento se les ha administrado ya a 279.275 personas mayores de 70 años.

La dosis de refuerzo se está administrando también a la población con patología de riesgo (de las que ya se han vacunado 33.170) y personas que viven en residencias (19.856 personas).

La consellera de Sanidad ha insistido en la importancia de que se vacune quien aún no se haya inmunizado, y ha recordado que la Conselleria mantiene activas distintas estrategias para seguir vacunando: tanto en los centros de salud como en puntos móviles.

"Me gustaría recordar que seguimos vacunando a todos aquellos que aún no tienen cubierta la pauta. Hay un 10% de población que aún no se ha protegido y es fundamental que siga aumentando la cobertura; por ellos, sus personas cercanas y por todos nosotros", ha señalado Ana Barceló.

Nuevos puntos de vacunación

Como parte de estos esfuerzos, la Conselleria de Sanidad instalará el próximo viernes, 26 de noviembre, con ocasión del Black Friday, un punto móvil de vacunación en la calle Xàtiva de València, frente a la plaza de toros, para aquellas personas que por cualquier motivo tienen pendiente su inmunización contra el coronavirus.

El punto de vacunación se ubicará en una zona céntrica de la ciudad llena de comercios donde se prevé una elevada afluencia de público. Todo ello con el objetivo de acercar y facilitar la vacunación a la población con el objetivo último de ampliar la cobertura vacunal contra el coronavirus.

Esta iniciativa se suma a las ya desplegadas por la Conselleria de Sanidad en otros enclaves como Benidorm, ciudad en la que se mantiene el dispositivo de inmunización móvil instalado durante esta semana en el Museo L’Hort de Colón, en la calle Tomas Ortuño, coincidiendo con las fiestas patronales, y que permanecerá abierto hasta este lunes, entre las 11 y las 17 horas.

Este punto se trasladará el martes al Servicio de Atención al Turista Extranjero, en el Rincón de Loix, también con horario de 11 a 17 horas, y se mantendrá abierto en función de la demanda existente.

A estas iniciativas se suman los puntos abiertos este fin de semana en Alicante, Elche y Castellón en grandes superficies comerciales, así como otras medidas puestas en marcha tras la finalización de la vacunación masiva en los 133 puntos distribuidos por la Comunidad Valenciana: inmunización en festivales de música como Les Arts de Valencia, eventos deportivos (estadios Martínez Valero, Mestalla, Ciutat de València o La Cerámica con motivo de partidos de Liga) o en los campus en colaboración con las universidades de la Comunitat.

