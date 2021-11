La 'nueva' Plataforma de Destinos de Pedro Sánchez para Benidorm ya la había anunciado Maroto en junio

La reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este domingo con los principales empresarios del sector turístico de Benidorm ha tenido un punto clave: el anuncio solemne de que la ciudad será sede de una Plataforma Inteligente de Destinos, un proyecto enmarcado dentro del plan España Puede, que contará con un presupuesto de 130 millones de euros.

El Español ha adelantado que el presidente se reuniría con los representantes del sector para explicarles este proyecto, así como para escuchar sus reivindicaciones.

Sin embargo, lo cierto es que este anuncio no es nuevo. La ministra de Turismo, reyes Maroto, avanzó el pasado mes de junio que Benidorm sería el epicentro de este nuevo proyecto, destinado a aglutinar la inteligencia turística de España. Lo hizo en el congreso Digital Tourist, que se celebró en la capital turística de la Costa Blanca, y en el que explicó que la plataforma estaba ya planificada y pretendía "liderar la digitalización" del sector.

¿Por qué Pedro Sánchez ha decidido reciclar este anuncio y venderlo como nuevo? Porque en el contexto actual puede usarse para reforzar el relato del presidente Ximo Puig sobre la descentralización de instituciones, algo que además estaban empezando a cuestionar hechos como por ejemplo el desequilibrio en inversiones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (la provincia de Valencia recibe el triple de dinero que Alicante, por ejemplo).

Y no solo eso. La clase empresarial y política de la ciudad está en pie de guerra después de que un comité formado por el Gobierno central y la Generalitat hayan dejado fuera a Benidorm de la primera remesa de fondos Next Generation para sostenibilidad turística. La ciudad no ha pasado la nota de corte pese a que, por su número de plazas, era la única de toda la región que podía optar a la subvención máxima, de ocho millones de euros.

El Imserso que no llega

Otro de los puntos de conflicto del Gobierno con los empresarios turísticos, muy especialmente con los hoteleros, ha sido el retraso en la tramitación del programa del Imserso. De hecho, la patronal Hosbec lleva meses alertando de que los plazos no se cumplirían y los viajeros llegarían con retraso, lo que supondría cierres en temporada baja. Benidorm acapara casi el 20% de las plazas del programa.

Dicho y hecho: para este invierno la ciudad prevé cerrar al menos el 40% de sus hoteles, 15 puntos más que un año normal. Y, aunque la adjudicación definitiva está ya cerrada, lo cierto es que los recursos podrían retrasar aún más la llegada de los primeros viajeros a partir de 2022.

Además de por la llegada de turistas, los hoteleros tienen un conflicto desde hace años con el Ejecutivo por los precios a los que se oferta este programa. En concreto, cada paquete se vende a 23 euros por persona y día en régimen de pensión completa, algo que los empresarios consideran que está "absolutamente al margen de los precios del mercado". La patronal nacional, la Cehat, tiene incluso un recurso interpuesto en la Audiencia Nacional por la ausencia de costes para ofertar estas plazas.

Sigue los temas que te interesan