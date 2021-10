La Comunidad Valenciana, a por el 10% sin vacunar: pondrá dosis en festivales y centros comerciales

Aproximadamente un 10% de los 4,5 millones de personas mayores de 12 años no han recibido ninguna vacuna en la Comunidad Valenciana. Como ya informó El Español, las autoridades sanitarias consideran que esta cifra es el verdadero talón de Aquiles de la desescalada: la incidencia es precisamente más alta en los grupos menos vacunados (los treintañeros) y en los niños hasta 11 años, que aún no han entrado en el plan de inmunización del Gobierno.

Con el objetivo de atajar este problema el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una "operación 10 %" para acercar la vacunación contra la Covid a ese porcentaje de la población valenciana que aún no ha sido inmunizado frente al virus.

En concreto, y durante la sesión de control del pleno de las Cortes valencianas, Puig ha destacado que la prioridad del Consell sigue siendo "la superación de la pandemia", y ha manifestado que para ello es "fundamental" la vacunación, aunque no sea una garantía en sí misma.

En este sentido, ha explicado que esa estrategia para vacunar al 10 % de la población que todavía no lo ha hecho está basada en aproximar los puntos de vacunación "a los centros comerciales, los festivales y las empresas", así como "establecer campañas de promoción de la salud y acciones directas".

Según Puig, la inmunización masiva es lo que ha permitido la reactivación de la economía, que es otro de "los grandes objetivos" del Gobierno valenciano junto con la recuperación emocional de la sociedad.

Incidencia en aumento

Lo cierto es que desde hace varias semanas la incidencia en la Comunidad Valenciana ha ido en aumento, aunque de manera muy lenta y sin una gran presión hospitalaria. El pasado lunes la incidencia de la región se situó en 49,14 casos por cada 100.000 habitantes tras subir 5,46 puntos desde el viernes. Con esa cifra la Comunidad superó por primera vez desde hace ocho meses la media de España, que es de 46,38 (2,76 puntos inferior a la valenciana).

Con este dato de casos diagnosticados en los últimos catorce días, la autonomía, que se encuentra en riesgo bajo de contagio desde el 28 de septiembre, vuelve a rozar el riesgo medio, que se alcanza cuando se superan los 50 casos.

En una comparecencia este martes, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, explicó que también había que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el índice de hospitalizados, que era ahora muy bajo gracias a que el 80% de la población total contaba con la pauta completa de vacunación.

