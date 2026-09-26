Ferran Adrià, chef: "Dénia es uno de los mejores lugares para comer del mundo"

El chef Ferran Adrià ha destacado el valor estratégico de iniciativas como el festival gastronómico D*na en Dénia para impulsar un turismo de calidad e interconectar a la administración pública con el sector privado y la restauración. El cocinero más famoso del mundo ha subrayado la importancia de generar alianzas duraderas para fortalecer el sector en los próximos años.

"Si sumas desde los agricultores hasta la industria, la salud y el turismo de calidad, la cocina y la alimentación representan alrededor del 28% del PIB", ha señalado el chef reconocido el mejor del mundo en cuatro ocasiones y que marcó un antes y un después en la historia de la gastronomía en España. En este sentido, ha subrayado que la gastronomía es un motor económico fundamental que abarca toda la cadena de valor.

Al abordar los productos e identidad culinaria de la provincia de Alicante, Adrià ha puesto en valor ingredientes emblemáticos como la gamba roja y las elaboraciones de arroz alicantino. "Tenéis que estar muy orgullosos de vuestra vida y del festival de la calle", ha afirmado al reflexionar sobre la promoción de la tradición culinaria local y la relevancia de comunicar su calidad.

Adrià ha contrapuesto el auge de la restauración profesional con la pérdida progresiva de hábitos en el hogar. "El tema de los restaurantes, sean tradicionales o de alta cocina, ya lleva su rumbo y la gente sabe lo que es, pero la cocina casera es el gran reto que tenemos ahora", ha declarado con rotundidad.

El cocinero ha advertido sobre la contradicción que supone perder la práctica culinaria en casa en una época donde las recetas e información están al alcance de todos en internet. Adrià ha lamentado que la falta de tiempo lleve a recurrir habitualmente a la comida a domicilio en lugar de dedicar quince o veinte minutos a cocinar platos sencillos y nutritivos.

Para revertir esta situación, Adrià ha propuesto incorporar la nutrición y el aprendizaje culinario básico en las escuelas, poniendo como ejemplo el sistema educativo japonés. "El secreto de la longevidad es comer poco y de todo", ha indicado el chef al defender la necesidad de enseñar a cocinar platos elementales desde la juventud.

Finalmente, Adrià ha hecho hincapié en la importancia de la formación alimentaria para evitar caer en discursos populistas y no confundir la cocina histórica con la tradicional. Para concluir, el cocinero ha lanzado una advertencia clara sobre la necesidad de adquirir cultura gastronómica: "Si no comprendes, te van a manipular".