Haymett, la alicantina que vende el helado oficial de La Roja para toda España: "En los partidos se disparan las ventas"

Si la selección española tuviese un sabor, ¿cuál sería? Eso mismo se preguntó Mario Masiá cuando decidió elaborar un nuevo sabor de helado original.

Todavía con resaca emocional tras la calificación de España en semifinales frente a Francia, Haymett Guillermo, encargada de la Heladería Masiá en la calle Mayor de San Vicente del Raspeig cuenta con orgullo el "triunfo" que está teniendo el sabor de helado ya llamado "La Roja".

"Pusimos una base de yogur y añadimos fruta como mango y frambuesa para darle ese toque fresquito y ligero que se suele pedir con el calor del verano, además de ser los colores de nuestra bandera", relata.

Detrás de la vitrina, ofrece varias cucharadas del sabor para darles a probar a los nuevos clientes que no paran de entrar en esta mañana de miércoles.

"Para darle un toque crujiente, le hemos añadido pistacho manchego tostado, logrando así una mezcla muy agradable entre la acidez del yogur, el dulzor del chocolate blanco y la fruta y una sensación crujiente", describe.

El helado de La Roja en la vitrina. Laurine Maurice

Haymett lleva 20 años trabajando en Helados Masiá, una amplia experiencia que demuestra con sus conocimientos muy precisos de todos los sabores ofrecidos, como el turrón y el mantecado, dos de los sabores que "más triunfan".

"Ya fuimos subcampeones del mejor helado del mundo en 2016 y campeones de España en 2011, siempre estamos innovando", apunta.

En toda España

Si bien la idea nace en Alicante, ¿qué es del amante de fútbol y helados que vive en la otra punta del país?

Para remediar a eso y que el sabor original y de edición limitada se pueda disfrutar en su máximo esplendor, el heladero asegura que ha proporcionado a todos los heladeros miembros de la Asociación de Heladeros Artesanos, de España la receta para que todo el mundo pueda disfrutarla en cualquier rincón del país.

La gran final

Durante todo el mundial, Haymett asegura que tanto en la tienda de la calle Mayor de San Vicente del Raspeig como en las que tienen por todo el país, las ventas se han "disparado".

Sobre todo cuando La Roja entra en acción y es noche de partido: "La gente se vuelca con la selección española y todo el mundo quiere una tarrina o un cucurucho de ese helado para apoyar a nuestros futbolistas", asegura.

Unas ventas que esperan todavía batir más récord de cara a la llegada de la gran final del mundial, este domingo a las 21.

"Se está convirtiendo en el sabor favorito tanto de los más pequeños como de los adultos, al final es una forma de celebrar el fútbol y nuestro país a través del gusto", sentencia con emoción.