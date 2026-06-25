El mejor restaurante de España para comer en la barra por menos de 100 euros: "Mariscos frescos, cortes selectos y una carta tradicional"

Alicante vuelve a situarse en el mapa gastronómico nacional con uno de sus templos más reconocidos. La barra del Nou Manolín ha sido distinguida como la mejor de España en su categoría dentro de la guía “Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros”, una iniciativa impulsada por GastroActitud y patrocinada por Makro que reivindica la alta cocina accesible.

El reconocimiento llega 1 año después de haber sido Capital Gastronómica de España. La selección ha sido elaborada por un comité de nueve expertos gastronómicos de referencia en España, entre ellos José Carlos Capel, Julia Pérez Lozano o Philippe Regol, quienes han analizado propuestas de todo el país para identificar aquellos establecimientos capaces de ofrecer excelencia culinaria sin superar la barrera psicológica de los 100 euros.

En este contexto, el Nou Manolín destaca y se impone como referente absoluto en la categoría de “Barras”, un formato profundamente arraigado en la cultura gastronómica española y especialmente en Alicante. Su propuesta combina producto de altísima calidad, ejecución precisa y una experiencia vibrante en torno a la barra, donde el comensal se convierte en espectador privilegiado del ritmo de la cocina.

Referente nacional

Hablar del Nou Manolín es hablar de mariscos frescos, cortes selectos y una carta que respeta la tradición sin renunciar a la técnica. Todo ello en un ambiente que ha sabido mantenerse fiel a su esencia, convirtiéndose en parada obligatoria tanto para locales como para visitantes de toda España y del mundo entero que buscan autenticidad sin artificios.

Este reconocimiento llega en el marco de una guía que aspira a democratizar la gastronomía, poniendo en valor restaurantes que, lejos de los grandes precios, ofrecen experiencias memorables. La iniciativa, organizada en diez categorías —desde barras y casas de comidas hasta arrocerías o chiringuitos—, también ha premiado en la provincia al restaurante El Cranc, en Altea, como mejor chiringuito del país.

Más allá de los galardones, la propuesta, según destacan desde GastroActitud, busca visibilizar la diversidad culinaria española y demostrar que comer extraordinariamente bien no tiene por qué ser sinónimo de lujo inalcanzable. En palabras de Chema León, director de marketing de Makro, se trata de poner el foco en “el talento, el producto y la autenticidad de la hostelería”.

Con este reconocimiento, la barra del Nou Manolín consolida su estatus como uno de los grandes iconos gastronómicos de Alicante y confirma que, a veces, la excelencia se encuentra a pie de barra.