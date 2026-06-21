Encuentran un tesoro oculto durante 60 años en Alicante y crean el mejor vino de la Comunitat Valenciana

Los toneles en los que descubrieron el fondillón que les ha dado el reconocimiento de la Guía Peñín. M. H. Canyada

En la larguísima historia del vino, un sorprendente hallazgo en la bodega de un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Alicante ha conseguido el mejor resultado del territorio en la Guía Peñín. En esta prestigiosa publicación que ordena las propuestas de toda España le han dado "la nota más alta de la historia de la guía para un vino de la Comunitat Valenciana".

Ese es el resultado del que presumen para EL ESPAÑOL Jose Ferrero y David Carbonell y que acabó dando el nombre a un proyecto que nació en 2019. Para el segundo, el director y enólogo de Bodega Toneles Centenarios, fue un "milagro".

Los abuelos de uno de los socios eran propietarios de El Pinaret, una bodega que se dedicaba en la Canyada a la producción de vino en granel y de vinos especiales, la tendencia habitual del sector en Alicante, "y que cerró sus puertas en los años 60".

"Desde que dejó de producir vino, los toneles estaban sin tocar", recuerda David. Hasta que un día por allá 2015 los familiares se dijeron que podrían probar qué es lo que hay dentro de ellos. Y ahí podían encontrarse desde un gran resultado si se trataba de esos vinos especiales hasta un desastre de vinagre si fuera otra variedad.

"Lo que da calidad a un fondillón es la antigüedad del tonel y de la madre", explica Carbonell. ¿Y qué es eso? Este tipo de vino se elabora siempre a partir de un fondo de barril, del que se conserva siempre al menos un tercio, y por eso recibe ese nombre familiar.

En este caso confiaban en la historia de sus abuelos, ya que sabían que la madera que se había usado para hacer los toneles tenía que ser del siglo XIX y por tanto esa "madre" tenía que ser de la misma época.

"En un vino normal quizás se hubiera picado y se habría hecho vinagre, pero el fondillón es un vino de alta graduación y envejecido", explica el enólogo. "Y eso es lo que hace el milagro de que algo que esté sin tocar no solo se conserve, sino que gane mucha calidad", celebran ambos.

Por suerte para el mundo del vino, el resultado fue positivo lo que les permitió crear un caldo excepcional de una "complejidad y antigüedad extraordinaria" que ha dejado boquiabiertos a los críticos al aparecer de la nada una nueva marca, Bodega Toneles Centenarios, que recuperaba el legado de dos generaciones atrás, ajeno a las modas del mercado que se ha ido transformando.

Esa reivindicación de la historia propia es la que les hizo elegir el nombre del vino, Fondillón Luis XIV. Como detalla David, el llamado Rey Sol de Francia era un gran amante de los vinos de Alicante. Según las crónicas, lo fue hasta el punto de que "lo último que hizo en la vida fue beber una copa de vino de Alicante antes de morir".

Hoy, este "tesoro" alicantino triunfa en mercados tan exigentes como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Canadá, donde se valora la cultura de los vinos generosos naturales. Y en España ha logrado una puntuación de 99 puntos en la Guía Peñín. Con precios que alcanzan los 250 euros para las ediciones de más de 50 años, el Fondillón Luis XIV demuestra que el vino de la zona puede competir en la liga de los mejores del mundo.