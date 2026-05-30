El pueblo marinero donde comer a reventar e ideal para una escapada de ensueño: un precioso barrio con casas de colores

El brillante cielo azul y las casas de colores de La Vila Joiosa durante un festival callejero.

La costa de la Comunitat Valenciana alberga municipios donde el mar define una identidad única, creando paisajes de una belleza digna de contemplar. Estas localidades, rodeadas de la esencia más mediterránea, ofrecen todo lo necesario para una escapada perfecta: gastronomía de primer nivel, paisajes únicos y una amplia oferta de ocio.

Uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Blanca es La Vila Joiosa (Alicante), una localidad que enamora por su singular configuración y por ser conocida como el poble dels colors. Este rincón alicantino destaca por su autenticidad y por una historia profundamente ligada a la pesca y a la industria del chocolate.

El alma de Villajoyosa se encuentra en su fachada litoral, donde las casas de colores vivos frente al mar crean una imagen pintoresca y llena de personalidad. Estas viviendas de estilo marinero, con sus balcones orientados al Mediterráneo, reflejan un pasado histórico donde el color servía de guía para los pescadores que regresaban a puerto.

Este entorno sensorial se complementa con rincones emblemáticos como la casa-museo de la Barbera dels Aragonés, una casa de campo del siglo XVII convertida en un palacete romántico con mobiliario y un rico ajuar doméstico del siglo XIX que sirve de escenario para importantes eventos culturales y gastronómicos de la ciudad. La vinculación con el mar es tal que sus habitantes afirman con orgullo que nacieron mar, son mar y morirán siendo mar, como afirma su alcalde Marcos Zaragoza.

Villajoyosa es un destino perfecto para disfrutar de una escapada inolvidable gracias a su vinculación con el entorno náutico. El municipio cuenta con espacios privilegiados como el Club Náutico, donde se ubican restaurantes que permiten disfrutar de la brisa marina y vistas espectaculares del puerto.

Para quienes buscan tranquilidad, existen opciones como el restaurante Azahar del Mar, situado en la Partida Torres Nave., que ofrece una experiencia gastronómica relajada basada en productos de calidad y cocina tradicional con un toque actual. Además, la localidad es ideal para celebraciones familiares y comidas de empresa en ambientes acogedores.

Comer "a reventar" con sabor a mar

La riqueza culinaria de La Vila Joiosa es su mayor estandarte, consolidada bajo la marca La Vila Gastronómica. La ciudad es un referente donde se puede degustar desde el marisco más fresco hasta elaborados arroces y su famoso chocolate tradicional.

Entre los platos más representativos destaca la pebrereta, una receta veraniega compuesta por pimiento verde, calabaza, tomate y sangacho (atún en salazón). Tal es su importancia que cada año se celebra un concurso multitudinario junto a la playa de les Puntes del Moro para poner en valor este legado.

Para disfrutar de un festín de marisco, el Hogar del Pescador es considerado por publicaciones como National Geographic como un mítico referente en la materia dentro de la provincia de Alicante. Situado en el mismo puerto, ofrece arroces magníficos y pescado fresco que, según los comensales, "se deshace" en el paladar.

La variedad de locales permite recorridos sensoriales por toda la ciudad, como aparecen destacados en la plataforma TheFork. Casa Elordi, ubicado en una vivienda conservada y restaurada, es valorado como una "verdadera joya" y uno de los locales más de moda, destacando platos como el arroz con butifarra o el ceviche de corvina.

Aquellos que prefieren sabores internacionales sin renunciar a las vistas al mar pueden optar por el Taj Tandoori, un restaurante indio con terraza frente al puerto donde el cordero korma y los langostinos pasanda son los protagonistas.

En definitiva, Villajoyosa ofrece una combinación imbatible de patrimonio cultural, paisajes mediterráneos y una industria pesquera y chocolatera que garantizan una experiencia completa para cualquier visitante.