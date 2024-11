16 estrellas Michelin y 500 euros el cubierto: la cena solidaria de los mejores cocineros de Alicante por la DANA

Los mejores chefs de Alicante se unen a la iniciativa solidaria 'Desde Valencia Para Valencia' y organizará una cena benéfica el próximo 13 de diciembre que tendrá lugar en el Hotel Asia Gardens con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por la DANA en la provincia de Valencia.

Una constelación de 16 estrellas Michelin y 23 soles Repsol de la provincia de Alicante participarán en esta exclusiva cena, que tiene un precio de 500 euros el cubierto. El 100 % de lo recaudado en la cena benéfica se destinará íntegramente a los perjudicados por la DANA. Los invitados estarán limitados a 200, lo que permitirá recaudar unos 100.000 euros que irán destinados en su totalidad a la causa.

Al frente de esta iniciativa solidaria están los cocineros valencianos Ricard Camarena, Quique Dacosta y Begoña Rodrigo, en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), y apoyados por decenas cocineros que también participarán en esta acción desde España y diversas partes del mundo.

Susi Díaz, Kiko Moya de L’Escaleta, Alberto Ferruz de Bon Amb y los restaurantes Quique Dacosta Restaurant, Audrey’s, Baeza Rufete, Beat, Casa Bernardi, Casa Pepa, El Xato, Orobianco y Peix i Brases participarán en esta exclusiva cena.

La cena que se organizará el próximo 13 de diciembre, será una de las decenas que se harán de forma simultánea en todo el mundo, con un único objetivo: conseguir fondos para recuperar parte del tejido empresarial de la zona devastada y tratar de mantener el empleo.

Susi Díaz, del restaurante La Finca de Elche se sumó a esta iniciativa solidaria desde el primer momento que tuvo conocimiento. "Me llamó Begoña por teléfono, me contó lo que tenía previsto hacer y desde el primer momento me puse a su disposición", ha indicado la cocinera ilicitana, quien ya está solicitando la implicación de diversos proveedores y amigos para situarse al lado de los valencianos.

Por otro lado, se habilitará también una MESA 0 para que cualquier persona o empresa pueda donar desde la web www.desdevalenciaparavalencia.com. Las donaciones se podrán realizar hasta el 20 de diciembre de 2024.

"Además de la cena benéfica y de la MESA 0, los restaurantes que lo deseen también pueden colaborar organizando cenas el día 13 de diciembre. Para ello se deben registrar su solicitud en la web. De la misma forma lo pueden hacer las empresas que quieran colaborar", han explicado en un comunicado.