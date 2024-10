Esta es la manera de pelar las granadas que tienen las expertas en Elche: es sencilla y fácil

¿Pelar una granada es fácil? En Elche demuestran que lo es y mucho. De ello sabe bien Vicentina Navarro que por tercera vez gana un concurso que premia la destreza además del que destaca la belleza del resultado.

La forma de hacerlo es muy sencilla, como explica esta agricultora: hacer un círculo alrededor de la corona con el cuchillo, quitarla, ver dónde están las membranas blancas que tiene la granada y en cada una de esas membranas hacer cortes hacia la parte inferior como si fueran los gajos de una naranja.

En la mañana de este domingo, Vicentina ha conquistado al jurado por su habilidad. "No me lo esperaba y no me lo creo todavía", asegura. Y con ello se ha ganado 300 euros mientras que todos los participantes han conseguido un lote con productos típicos del Camp d'Elx.

El presidente de esta Denominación de Origen Protegida, Francisco Oliva, agradece a través de un comunicado la participación en estos dos concursos que "permiten dar a conocer las cualidades que distinguen a la granada mollar de Elche y mostrar a la gente que pelar una granada es mucho más sencillo de lo que parece".

En el caso del concurso de la granada ideal, el jurado ha premiado la granada presentada a concurso por Vicentina Navarro al ser un ejemplar que cumple con las características de belleza exterior de la granada mollar de Elche.

Esta, como explican, debe tener un color que oscila del crema al rojo, una forma muy bonita, una corteza limpia, sin daños ni rozaduras y una corona perfecta.

¿Y cómo lo ha hecho? Vicentina Navarro cuenta que junto a su marido Gaspar Agulló dedican muchas horas de trabajo a lo largo del año para "despeonar el árbol y las tareas de aclareo para quitar las granadas más dañadas".

Vicentina Navarro, durante el concurso hecho este domingo en Elche.

El objetivo de ese trabajo, como concluye es "dejar en el árbol los mejores ejemplares para que tengan más calibre y calidad". Para mejorar el resultado añade que hay que "cuidarlos de forma constante para que no le falte agua y abono".

La mayoría de las concursantes opta por el mismo corte en gajos para pelar la granada mollar de Elche.

Gracias a esta labor Vicentina Navarro ha resultado también elegida en este concurso galardonado con 100 euros que organiza La Unió con la colaboración de la DOP de la Granada Mollar de Elche y el Ayuntamiento.