Existe otro arroz con conejo y caracoles en Pinoso: la versión "caldosa" de Pere i Pepa, con trufa

A finales de marzo de este año cerró definitivamente el restaurante de Paco Gandía en Pinoso, considerado el icono del arroz de conejo y caracoles en todo el mundo tras críticas elogiosas como la de Ferrán Adrià o Jöel Robuchon. Un establecimiento donde el grosor del cereal en la paella rayaba la altura de un grano y donde la leña de sarmientos le aportaba un aroma único. Tan selecto que sólo servía a 10 mesas.

Varios restaurantes de la zona han intentado imitar la maestría de Gandía, tanto en Pinoso como el restaurante Elías, o Casa Sanchiz en el vecino municipio de Monóvar. Incluso en la ciudad de Alicante han intentado emular al rey del arroz con distinto éxito.

Sin embargo, en Pinoso ha surgido un aspirante a la corona que lejos de seguir los pasos de Gandía ofrece una versión nueva y propia del arroz con caracoles: con trufa y "caldoso". Se trata del Racó de Pere i Pepa, una pareja de murciano y alcoyana que después de muchos años triunfando en las mejores cocinas de Elda y Petrer decidieron abrir en 2009 un local en Pinoso donde la cocina mediterránea alcanza su mejor nivel.

[Estos son los tres restaurantes con mejor relación calidad precio de la provincia de Alicante]

Pere i Pepa ofrecen un menú diario (de miércoles a domingo) con precio fijo de 50 euros. Su especialidad es el "Arroz caldoso de conejo caracoles y trufa", pero entre los principales se pueden elegir otros arroces como el "A banda" o de "Chipirones, alcachofas y ajos tiernos"; o incluso unos "Gazpachos de conejo".

También, platos de carne el "Codillo de cerdo", el "Cochinillo confitado con melocotón y setas" , el "Carré de cordero y cebollita glaseada", el "Solomillo con foie o stilton" o el "Chuletón de vaca a la parrilla". Para quienes no gustan de la carne o el cereal, proponen productos del mar como plato principal un "Hojaldre de pescados", "Pappardelle con bogavante" o el "Pescado del día".

Pulpo braseado con kimuchi y remolacha de Pere i Pepa.

El arroz caldoso, sin embargo, constituye una experiencia singular la que no es lo que se acostumbra en la zona. Perfectamente suelto, con un toque tan leve a trufa que no enmascara el sabor de la carne y del gasterópodo, y un caldo con muchísimos matices. Pepa explica al comensal que no han querido emular a nadie, sino elevar un guiso tradicional que une las raíces de ambos. Y lo han conseguido.

[Alicante toma impulso entre los mejores restaurantes: estas son las nuevas estrellas Michelin 2024]

Previamente, el cliente disfruta de una selección de entradas "a compartir" en la que brilla especialmente la "Ensaladilla de merluza", plato estrella de La Sirena de Petrer donde Pere cocino durante muchos años. De hecho, en el Medio Vinalopó sigue siendo añorado el restaurante propio de la pareja en Petrer, Los Olivos. Tanto que entre sus vecinos tienen actualmente a sus mejores embajadores.

Ensaladilla de merluza de Pere i Pepa, en Pinoso.

En esa selección de entrantes no faltan las "Olivas aliñadas y Sobrasada del Pinós", "Jamón ibérico y queso del Carche", la citada ensaladilla, una "Tosta de escalivada y salazones" y un espectacular "Pulpo braseado con kimuchi y remolacha" que se deshace en el paladar.

Y de postre, surtido de repostería de la zona o un "Sorbete de limón" casero que ayuda a refrescar y constituye un magnífico digestivo. Además del tradicional café o infusión. Todo ello, servido con la simpatía y hospitalidad de Pepa como jefa de sala, que atiende personalmente a todos los comensales como una anfitriona ejemplar. ¿Heredarán Pere y Pepa la corona de Paco Gandía? El tiempo lo dirá.

Sigue los temas que te interesan