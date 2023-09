Compromís critica la campaña de bonos gastronómicos en Alicante porque son para "comilonas"

La campaña del Ayuntamiento de Alicante con bonos gastronómicos se ha encontrado con la rotunda oposición de Compromís. El concejal Rafa Mas critica esta nueva edición porque "a mí nadie me tiene por qué pagar las cigalas, hasta 50 euros un bono" y las califica como "comilonas".

La convocatoria que se pondrá en marcha la segunda quincena de octubre está dotada con medio millón de euros. Los ciudadanos deben ser mayores de edad y estar empadronados en Alicante para poder acceder a la compra de los bonos que se gastarían entre el 2 y el 19 de noviembre en establecimientos que deben estar ubicados en el término municipal.

Rafa Mas critica las condiciones con las que se lanza esta campaña. "Podremos acceder a un bono de estos de 50 euros, máximo 15 bonos, es decir, 750 euros, para poder comer en restaurantes que suelen ser restaurantes bien". Y ahí critica estas ayudas aunque estas no están dirigidas a un tipo en concreto de local.

En la presentación de este martes, la concejala de Turismo Ana Poquet, ha destacado que esta es "una iniciativa de la que se benefician tanto los ciudadanos como los hosteleros". Y por eso se ha mostrado convencida de que esta nueva campaña también será un éxito como "todas las ediciones" anteriores lo han sido.

Mas, en cambio, reitera sus críticas a esta edición porque insiste en que los restaurantes que se adhieren a este tipo de promociones son caros. El rechazo del portavoz de Compromís a esta medida le lleva a plantear "si es oportuno sacar estos bonos ahora porque ya hemos salido de la crisis tras la pandemia, hemos recuperado los índices del PIB, hemos recuperado con creces los flujos turísticos en la ciudad. Es decir, que no tenemos ninguna causa objetiva por la cual tengamos que pagar o subvencionar comidas en restaurantes de lujo a nadie".

El concejal puntualiza en sus declaraciones la importancia del contexto actual. "Yo lo entendía perfectamente tras la pandemia para activar el sector, pero ahora como que no lo entiendo teniendo prioridades como las que tenemos". Y así enfrenta al sector de la restauración con otras necesidades de la ciudad entre las que incluye "ayudas a familias tras la subida de los precios por la inflación, la subida de hipotecas para ayudar a buscar alquiler, para ayudar a mejorar la salud mental, por ejemplo".

Las críticas de Mas recalcan que con esta campaña "puedes llegar hasta 750 euros en comidas, porque te puedes pedir 15 bonos". "No entiendo que subvencionemos comilonas en el PAU 5 a restaurantes. No lo entiendo. A mí nadie me tiene por qué pagar las cigalas, hasta 50 euros un bono. Es que yo no lo entiendo. Cigalas, vino tinto, un entrecot... No sé por qué la Administración Pública financia eso, teniendo otras prioridades", concluye.

El líder de Compromís retoma de esta manera el ataque a la política turística local. A finales de agosto planteaba retomar la tasa turística, después de que el Gobierno de Mazón derogara la ley autonómica aprobada por el Gobierno del Botánico. Así, su intención era llevar al Patronato de Turismo una propuesta para gravar con un euro por día a los cruceristas y dos euros a los que pernoctan.

